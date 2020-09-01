聶德權：呼籲杯葛損人不利己 醫護工會：勞民傷財 疑問未解

聶德權昨在港台《千禧年代》表示，對計劃提出疑問沒問題，政府會解釋，他認同最理想是強制檢測再配以居家令，但亦要視乎社會實際情况，當政府已澄清「事實已很清楚」，仍以政治態度或原因攻擊就不能接受。他又稱，是否參與計劃是每個人自己的決定，質疑作為醫護為何要呼籲他人杯葛，而接受檢測的人若知道自己不是隱形患者，亦不表示他會「四圍走」，要相信香港市民，形容呼籲他人杯葛是損人不利己。

醫局撐普檢：助找隱形病人

醫管局總行政經理庾慧玲昨在疫情記者會主動稱，留意到普及社區檢測近期有不同意見，醫管局支持計劃，相信有助找出隱形病人。至於這是否回應醫管局員工陣線，她說見到不同人包括同事持不同意見，故說明局方看法。

醫管局員工陣線昨重申，上述檢測成效、準確度及安全受質疑，非聶德權所指「已澄清」。陣線強調盲目為一般市民檢測只會推高測試誤差，「假陰性」隨時令人鬆懈，反增加傳播，形容計劃是勞民傷財，指政府不但沒解答大眾疑問，更抹黑提出問題的人，是絕對不能容忍，政府不聽從醫家意見胡亂訂防疫措施，才是真正「損人不利己」。因政府還未解答全民檢測問題及潛在風險，陣線再呼籲杯葛。

麥花臣居民促記錄出入場館者資料

反對「麥花臣場館」成為檢疫中心的「麥花臣匯」居民昨向遊樂場協會發律師信，要求為額外清潔、廢物處理和人群控制措施等費用賠償，也要為民居的任何損失賠償，並不能答應政府延續用場館7日，且要記錄每個出入場館者資料。居民一度計劃申禁制令，其後發聲明稱禁制令及司法覆核需醫學專家證明徵用場館是錯誤，但未能找到傳染病專家作證故放棄。

（疫情第三波）