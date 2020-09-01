普檢逾55萬預約 14中心額滿 佔化驗量上限1/4 消息：視兩天反應研延長計劃

明報記者

普及社區檢測計劃（全民檢測）今日起一連7日為參與者採樣。特首林鄭月娥今日將率司局長在政府總部檢測中心採樣，行政會議成員開會前亦會接受檢測。截至昨午6時共約55.3萬人預約採樣，遠低於食衛局長陳肇始早期預測的「500萬人參與」，以全港750.92萬人口計，約佔7.4%。負責化驗的華昇診斷中心實驗室7日最多可驗210萬個樣本，暫預約人數佔化驗量26%。

倘延長計劃 料只涵部分檢測站

政府消息人士表示，就今天的普及檢測，當局會有3點關注，一是留意每個中心的團隊磨合與運作；二是已預約檢測市民的出席率；三則是部分檢測中心外的示威活動會否影響運作。他解釋，大部分檢測中心的團隊都是剛徵集受聘，來自不同醫療界別或機構，相信需時磨合；亦為保險計，今天尤其是早上，當局不填滿各中心的名額，以減低運作初期的壓力和風險。

對昨日已有逾50萬市民登記是否滿意？消息人士重申政府沒特定目標，料不少市民會觀察未來一兩天運作和接受者反應，再決定是否參加。因此，當局會觀察未來兩天的市民反應，最快於本周中決定會否延長檢測期至14天，即使要延長檢測期，部分少人登記的檢測中心未必需延長。他指出，留意到沙田和馬鞍山等區的檢測中心已爆滿，估計因有關區域是人口密集區域。

24宗疑盜用他人資料 已轉交警方

另外，政府發言人回覆，至昨中午共接獲51宗個案指其個人資料被他人登記預約，查證後24宗疑涉盜用他人個人資料，已轉交警方。

調查稱兩成人會參與 學者：疫情緩和

中大香港亞太研究所於8月20至26日以電話訪問717名成年香港市民，20.9%受訪者表示會參與普及社區檢測，55.4%回答不會，23.7%表示未定。若以20歲或以上人口約636.8萬人推算，約133萬成年人或參與。該研究所副所長鄭宏泰稱，這是理想估算，因部分人可能因交通需時等不參與，實際人數可能更少，這估算亦未計兒童數字。鄭認為約兩成受訪者表示參與屬預期內，因近期疫情緩和，參與變成盡公民責任，不會有很強烈參與意欲，亦可能反映政府宣傳力度不足、檢測地點不夠方便等。

建制倡設流動車檢測

據普及社區檢測計劃網站，至昨晚6時，141間檢測中心約七成、即97間今日全數時段爆滿，其中14間更是7日全滿，當中沙田區佔4間、西貢區佔兩間。工聯會昨呼籲港府加強推廣檢測計劃，又建議設流動車、延長檢測中心服務時間等；民建聯葛珮帆亦要求為已額滿中心加開7日等。

上述中大民調另訪問市民對政府控疫的評價，62.5%受訪者認為政府表現不好，較6月的同一系列調查上升了6.5個百分點，覺得政府表現好有28.5%，下降了5.6個百分點。鄭宏泰認為因出現了第三波爆發，不滿市民增加屬預期內，但以特首很低的民望作比較，認為正面評價比例已算不錯。

（疫情第三波）