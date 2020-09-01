子女復課家長釋壓 未買校服急張羅

任啟邦3名兒子分別升讀小六、小三及幼稚園K1（低班）。他稱，長子可以自行參與網課，惟小三的次子仍要從旁協助，太太既要照顧上課的兒子，又要照顧幼子，有一定壓力，不少家長亦渴望復課，認為昨日的消息令家長「鬆一口氣」。他並說，家長通訊群組內有人立即提到要為子女剪髮、買書等問題，惟最擔心還是子女沒有正式上課多時，擔心孩子不適應及學習進度落後，「上午上完課，下午要不要網上補課？夠不夠時間教（書）？相信學校都忙於安排」。

網上家長群組意見紛紜。育有一名升讀K1兒子的家長黃先生說，學校早前安排家長到校買校服、書包等用品，惟當時第三波疫情爆發，計劃擱置，加上之前復課K1無份，故未有料及幼園9月能復課，仍未準備開學用品，故需加緊張羅。

教局：仍與內地協商跨境生返學

學校續支援在家學習

不過，跨境生仍未能返學，教育局長楊潤雄說當中涉及多個範疇，包括港深兩地的防疫抗疫政策、出入境管制、交通安排等，教育局仍與內地部門商討，在可行情况下盡量協調，並首先處理中四至中六學生的安排；學校會繼續透過適切的學習模式支援他們在家持續學習。

（疫情第三波）