子女復課家長釋壓 未買校服急張羅

【明報專訊】9月下旬恢復面授課堂，育有三子的區議員任啟邦稱過去大半年來太太要同時照顧三子難免辛苦，復課讓家長壓力得以「釋放」。亦有育有升K1班幼兒的家長對9月復課感到「喜出望外」，惟仍未買書包、校服、書本等上學用品。
任啟邦3名兒子分別升讀小六、小三及幼稚園K1（低班）。他稱，長子可以自行參與網課，惟小三的次子仍要從旁協助，太太既要照顧上課的兒子，又要照顧幼子，有一定壓力，不少家長亦渴望復課，認為昨日的消息令家長「鬆一口氣」。他並說，家長通訊群組內有人立即提到要為子女剪髮、買書等問題，惟最擔心還是子女沒有正式上課多時，擔心孩子不適應及學習進度落後，「上午上完課，下午要不要網上補課？夠不夠時間教（書）？相信學校都忙於安排」。
網上家長群組意見紛紜。育有一名升讀K1兒子的家長黃先生說，學校早前安排家長到校買校服、書包等用品，惟當時第三波疫情爆發，計劃擱置，加上之前復課K1無份，故未有料及幼園9月能復課，仍未準備開學用品，故需加緊張羅。
教局：仍與內地協商跨境生返學
學校續支援在家學習
不過，跨境生仍未能返學，教育局長楊潤雄說當中涉及多個範疇，包括港深兩地的防疫抗疫政策、出入境管制、交通安排等，教育局仍與內地部門商討，在可行情况下盡量協調，並首先處理中四至中六學生的安排；學校會繼續透過適切的學習模式支援他們在家持續學習。