9‧23起兩階段恢復面授課堂半日 9‧16起可回校參與活動 限最多全校1/6人

有小學已計劃16號安排小一生回校參加迎新活動；有中學計劃上午面授課堂、下午安排學生在家網上上堂。

倘有患者曾到校 一般需停課14日

本港昨日有9宗確診個案。楊潤雄稱，觀乎現時每日確診數字，有信心可逐步恢復面授課堂，不過「若疫情發生一些我們無法估計的變化」，當局會調整。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君相信疫情有可能反覆，但社會仍需運行，如學生有需要上學，應盡量保持手部衛生及社交距離。她說中心與教育局有制定防感染控制指引及應變計劃，如有患者在傳染期內在學校上課或逗留，一般該校要停課14日及大清洗，有需要時為其他學生檢測。

考評局今公布調節DSE安排

疫情亦影響中六生準備公開試，考評局今日公布調節2021年文憑試（DSE）安排，料包括減少應考課程、調整校本評核等。楊稱考評局會考慮考試公平、可信度、學界意見作出調節決定。

9‧29餘下級別恢復 N班無份

楊潤雄說，高年級學生自理能力較高，並需準備公開試，同時有意見指中小學新生需回校適應，故9月23日（周三）首階段恢復面授課堂，先讓中一、中五及中六，小一、小五及小六，以及幼稚園高班（K3）學生回校上課。第二階段在9月29日（周二）開始，餘下級別也恢復面授課堂。幼稚園N班恢復面授課堂安排有待社署跟進。

學生重返學校時暫只上半日學，避免他們午膳時脫下口罩，以減感染風險。楊潤雄說，倘學校因特別情况要安排部分學生在另外半日回校，要通知教育局其安排。至於何時恢復全日上學，他稱要視乎疫情發展，亦要與學界商討措施，包括確保學生午膳時的安全。

他又指不少學校向局方反映，迎新、輔導等活動難以網課取代，另外經過多月停課及提早放暑假，部分要準備公開考試的學生急需回校補課，故本月16日起，學校可因應校情，安排小部分學生回校參於不多於半日的學習活動，人數以全校學生六分之一為限。

楊稱按現時每日確診數字，有信心可逐步恢復面授課堂，而學校必須繼續實施所有防疫措施，包括校內所有人須戴口罩、適時量體溫等；局方將與衛生防護中心更新防疫措施指引，供學校參考，又會透過學校向有經濟需要的學生派口罩。另外教育局每年開學會到校「數人頭」點算資助學校實際在學人數，以計算資助額。

有中學安排另半天網上授課

有小學剪裁課程應對

小西灣的衞理中學校長藍正思表示，學校已為恢復面授課堂準備好防疫物資及措施，他認為疫情尚未穩定，每日確診數字不是經常處於單位數，傾向再觀察多一段時間，再決定是否安排小部分學生提早於9月16日率先回校。他預計半日上學會維持一段時間，考慮在恢復面授課堂後，安排學生在另外半天上兩三小時的網課，校方會預留充足時間讓學生回家午膳及休息。

中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻說，擬讓小一新生16日起率先回校一周，每日以3小時適應新校園生活，校方會教小一生排隊、上廁所等，家長亦要習慣帶子女上學。蔡指恢復面授課堂後，學生放學回家需做功課及溫習，故不會安排他們在另外半日上網課。他承認學校或失去部分課時，校方唯有剪裁課程應對。

明報記者

（疫情第三波）

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