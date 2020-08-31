阻拆上水追思牆 4人遭圍毆 一人破頭縫針 區會主席：8．31前持槌清壇似挑機

警方前晚10時25分接報稱約6人於北區大會堂對開與人爭執，其後以玻璃樽等硬物，先後襲擊介乎30至56歲的3男1女，施襲者其後逃去。傷者頭、手受傷，清醒送往北區醫院治理。警方將案件列作傷人及襲擊致造成身體傷害，交由大埔警區刑事調查隊第一隊跟進，暫無人被捕。

6施襲者逃逸 警列傷人襲擊

羅庭德於facebook上載一段事發影片，片中可見有兩名男子疑受傷坐在地上，另有兩名男子將一男推向牆，其後再拳打其頭及飛踢。曾參選區議員的社工呂智恆亦上載影片，一名年輕男子遭約8人包圍，其間一名戴鴨舌帽的中年男子以玻璃樽襲擊其頭，其後離開。

北區大會堂對開過去曾貼反修例文宣及追思祭壇，被稱為「追思牆」。據羅庭德了解，事發時一名白衣男子手持大鐵槌於上址清拆祭壇，一名女子於附近「把風」，有圍觀者着男子停止破壞，隨即被多人包圍及襲擊。其後，站在行人天橋的長髮男子及一名穿黑衣的金髮男子尾隨施襲者，反遭包圍及毆打，當中長髮男子頭部受傷，血流披面。羅庭德說，他到場時見地面留有行山杖及玻璃碎。據他了解，該傷者非居於北區，遇襲前剛從教會離開，由於傷勢嚴重，事後轉至威爾斯親王醫院縫針。

羅庭德說，他其後收到一段行車記錄儀片段，顯示施襲男女晚上約10時已在附近聚集。他認為，涉案人在8．31太子站事件前到場「清壇」意圖明顯，「好似挑機，明顯想嚇你」。他斥施襲者行為猖狂，欺負手無寸鐵的市民。

男子北角站寫8．31事件字眼被捕

另外，昨早8時許，一名約40歲男子於港鐵北角站以筆塗鴉，遭港鐵職員截停並報警。據悉，男子於站內寫上8．31事件相關字眼。警方接報到場調查，其後以涉嫌刑毁拘捕他。

明報記者

（反修例風暴）