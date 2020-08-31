市民旺角喊口號 警票控29人違限聚

另拘兩男 涉藏仿製手槍伸縮棍

另外，警方昨晚在facebook發帖文稱，分別於旺角港鐵站及砵蘭街截查16歲及39歲男子，在他們的斜孭袋搜獲一支仿製手槍及一支伸縮棍，兩人分別涉嫌管有仿製火器及管有違禁武器被捕。

昨午2時許，數十人在MOKO新世紀廣場中庭各層高叫「光復香港，時代革命」及港獨口號。大批防暴警其後進入商場，由5樓往下驅趕，其間有人叫口號及指罵警員。警員截查多人，並發出14張限聚令告票。

其後朗豪坊各樓層亦有多人聚集叫口號，警方在facebook發帖，呼籲市民盡快離開。大批防暴警進入商場驅散人群，並截查多人，發出15張限聚令告票。其中被票控的張先生稱，根本不認識另外兩人，形容警方票控無稽，將上庭抗辯，不會繳交罰款。

另外，有持不同意見男子在商場內除下口罩，大叫「泛民死全家」，保安上前要求他戴上口罩不果，男子被市民包圍指罵，引發爭執，雙方曾推撞。男子其後由保安經由走火通道帶離商場。

至晚上，太子站外一度有市民聚集，警方到場，人群其後散去。

（反修例風暴）