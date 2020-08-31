鄧炳強：播謠打死人 想危害國家

港澳辦副主任張曉明7月講解《港區國安法》時，也提到說「太子站打死人」、將社會不滿情緒指向警察，或構成國安法下的「引發憎恨」，可能犯法。

示威者旺角站破壞 警圍捕

一年前的晚上，大批示威者破壞旺角站設施，部分人乘搭往調景嶺方向列車離去，其間有示威者在車廂與乘客爭執及激烈衝突，警方接報後，速龍小隊及防暴警進入太子站月台圍捕，其間衝入車廂多度噴射胡椒噴劑及揮警棍擊人，警方事後被質疑使用過分武力、「無差別」攻擊車廂內的人。

當晚有記者被警察拒絕進入太子站採訪，另站內部分閉路電視鏡頭遭擊毁，以致未能完整記錄當晚情况。之後有人在網上發文稱當晚有人死亡，令「打死人」傳聞甚囂塵上，更成為示威口號「8．31，打死人」。

消防處、警方、港鐵、醫管局曾先後澄清無死人。監警會今年5月發表的報告稱，香港是世上人口最稠密城市之一，若有人被殺，死者親屬應很快發聲；又表示至今沒相關失蹤人口報告。

（反修例風暴）