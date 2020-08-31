見青年被打倒地 目擊者：欲查看警喝止

「擋路」被警推跌：當我物件

細輝說當時太子站港鐵車廂太多人，非常侷促，他感到心口痛，先後兩次要求港鐵職員為他叫救護車，俱不果。其後有防暴警及速龍警走到月台，他說當時一名防暴警在車廂追趕青年，「我剛好擋在他前面，一手推開我，我跌在地上」，胸口一直痛。他認為當時警察目標不是中年人，但「不要阻住他們，當你是物件」。細輝事後看新聞才得知車廂有人爭執，但形容警察一到車站就打人，「主要打頭，然後從後制服（被捕者）」，「（警察）要查案，點解一來到就打人？」

「一個白衫（青年）畀人打低，見佢郁都唔郁」，「見到有警察打佢、揮棍，唔知打中邊度」。細輝說自己上前查看倒地男子卻被警喝止，亦因心口痛無力與警理論。「仲有一個黑衫男仔，攤咗喺牆（邊）、大字形，塊面係灰了。」儘管事隔已一年，細輝憶述時語氣激動，眼睛紅了起來。

細輝說事發後第4天，曾與義務律師商討民事入稟要求港鐵公開閉路電視片段，但因要花時間心力，加上不想勾起當日記憶，最終放棄入稟。「可能今次訪問後，我都不再（接受）訪問」，他感嘆講述事件時「個心乸住乸住」，又說如今在家憶起事件仍會流淚。

棄入稟向港鐵索片：不忍回憶

當晚同在太子站被捕的教育大學學生會長梁耀霆，透過入稟取得港鐵太子站和荔枝角站的閉路電視片段。被問到會否覺得自己放棄了機會，細輝慨嘆梁只是幸運，又覺得有片段都沒用；但質疑市民有知情權，為何港鐵可以私隱為由不公開片段。

（反修例風暴）