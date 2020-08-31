被捕69人60拒保 部分獲歸還證物 律師料已結案 警：無關是否續調查

警方表示，就去年8月31日太子站發生的事件，截至今年8月共拘捕69人，涉非法集結、刑事毁壞等；1人獲准保釋候查，60人拒保候查。本報接觸3名當晚涉非法集結被捕者，3人均已拒保並於近日取回證物，包括當晚被警打穿頭的李同學、中大女生吳傲雪。

李同學上周五取回證物時問警察是否已結案，對方回應稱「仲查緊」，如找到新證據會再拘捕，但警方沒指示他如何處理證物。李認為警方濫捕，事隔一年仍未有證據起訴他，更不解為何要打他的頭，認為該等武力不合理。

「警稱唔使再用」 學生斥高調拉低調放

另一被捕者、大學生阿火（化名）當晚參加教會聚會後乘地鐵回家，因袋裏放有為開學禮購買的頭盔與未開封的眼罩被捕。他被捕約兩個月後「拒保」，今年7月下旬收到通知可取回所有證物，警員表示「唔使再用㗎啦，畀番你哋」。阿火堅稱無辜，批評警方濫捕，「高調拉人，低調放人」，「香港本應是寧縱勿枉，但他們卻是寧枉勿縱」。

本報向警方查詢有多少被捕者取回證物，警方未有回應，表示交還被捕者的財物，與是否繼續調查並無任何直接關聯。至於取回證物的被捕者批評警方濫捕，警回應任何人如認為受到警方不合理對待，可向投訴警察課投訴。

大律師黃宇逸表示，向被捕人歸還證物，可能是結案，另一可能是證物再與案件無關，而歸還所有證物，則很大可能是結案。他說見過警方發信或口頭通知被捕人表明調查完結，但亦有案件不了了之。

缺席聆訊 一人赴英尋政治庇護

警方亦稱，涉8．31事件有7人被控非法集結、暴動、刑事毁壞等，另有一名被捕者被裁定在公眾地方管有攻擊性武器及無牌管有無線電通訊器材器罪成，被判囚12個月及罰款5000元。其中一名被控暴動的王茂俊，昨發新聞稿稱自己在7月17日上庭前夕，到達英國尋求政治庇護。他早前缺席聆訊，裁判官發出拘捕令。

（反修例風暴）