一夜人生改 8．31後遺未了 爆頭DSE生忍頭暈備試 中大生升學就業碰壁

明報記者 艾博瑜 陳柔雅

18歲的李同學上周五獲警察通知取回證物，他稱同案約10人中，近一半已取回證物。律師稱這情况很大可能是結案，惟警方表示歸還財物與是否繼續調查無關（見另稿）。李同學的證物中有一件白衣，圍着領口有大灘已乾涸的暗紅色血迹。去年8．31，李在太子站被速龍警用棍打頭，頭穿3洞，要縫14針、住院9天。其後他被捕，身穿的白衣被當證物，由警方保存近一年。

衣服上血迹由鮮紅變成暗紅，李同學說第一眼看見它的感覺難以形容，「時間不同了，我也不是一年前的自己」。一年前，升中六的李同學本應收拾心情應戰文憑試，目標入讀港大法律系，中五時在第一組別（Band 1）學校成績排50、60名。

腦震盪後遺難醫 行街突暈眩

受傷後，李同學說每當專心就頭暈，「天旋地轉，好想嘔」，甚至平日在街上走也會突然頭暈。李同學修讀的經濟、地理都是「背書科」，唯有「夾硬嚟」。同時反修例運動愈演愈烈，他無心溫習，到今年1月運動步入低潮，他才開始每日到自修室溫習10幾小時，「本來我計劃是（去年）暑假開始（溫習）」。

李同學說至今仍會突然頭暈，醫生說頭暈是腦震盪後遺，「無得點醫」，只能服藥。李同學慶幸沒有在應試時病發，今年9月他將入讀中文大學。

向警索償 「沒受傷或只是旁觀者」

失落「神科」後悔嗎？李同學認為如果沒中棍，「成績會好好多」。受過傷的他一年來接受訪問、民事入稟時任警務處長盧偉聰索償，追究警員對他使用過度武力，「（如果沒受傷）可能只喺facebook畀吓『嬲嬲』，係旁觀者」。

去年8．31，仍是中大學生的吳傲雪（Sonia）被捕，數周前亦取回被扣證物。去年她在一場校長對話會上「除罩」控訴，稱有示威者遭受警方性暴力，引來社會關注。Sonia說預了會被「藍絲」指罵、滋擾，「沒想過嚴重到（影響）升學就業」。

中大一級榮譽生報碩士：

教授稱憂取錄礙學校撥款

Sonia剛從中大幼兒教育學士一級榮譽畢業，成績平均績點（GPA）達3.5分（4分滿分）。去年底起她向幼稚園、社福機構等寄約10封求職信，均無回音。她稱獲大專教授推薦當兼職助理，但人力資源部在沒有面試下拒絕其應徵。至於升學，她稱申請某校社工碩士課程時，教授私下說取錄她會擔心影響學校撥款，亦不知能否為她找到實習機構。

輾轉下，Sonia今個月靠朋友找到月薪3000元的兼職，也獲英國牛津大學幼兒教育碩士課程有條件取綠。不過她自嘲，就算在牛津畢業，回流後沒人聘請，「會唔會係歷屆畢業生『最霉』嗰個？」

Sonia說至今沒後悔站出來，但「沒灰心過就假的」。她說如果是能力不足，「我可以改進好、努力學習，但如果是世界不願意給機會你，真的好無奈，好像以往我努力都是白費」。她說自己只是講述經歷，「如果是留了案底，我都明白一點」。

（反修例風暴）

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