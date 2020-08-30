多地現二次感染 涵蓋老少

美青年事隔一月再發病 較首次嚴重

美國內華達大學雷諾醫學院及該州的公共衛生實驗室發表美國首宗二次感染報告，該研究尚待同儕評審。綜合外電，該名23歲男子4月確診，當時病徵輕微，5月底再發病較嚴重。研究團隊分析他的兩次病毒基因，發現兩種病毒株有異，屬二次感染。

歐美傳媒亦公布多宗二次感染，比利時有1宗，荷蘭有4宗。此外，美國網站《Business Insider》引述荷蘭負責醫治其中兩名二次確診者的醫生Jean Luc Murk稱，其中一宗個案首次出院後數日再入院，並有呼吸衰竭，醫生原本以為是舊病毒，但分析病毒基因發現屬二次感染。其他個案兩次發病時間相隔由數周到兩三個月不等。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港二次確診的患者體內沒中和抗體；大部分人染疫後都有抗體，二次感染很罕見，由於個案數目少，難以確定什麼人較易二次感染、第二次病情如何，但相信免疫系統有問題的人較容易二次感染。

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅則稱，任何人都有二次感染的風險，尤其是首次感染時病徵輕微的病人，其首次染疫抗體水平或較低，較其他康復者更易二次感染；若康復者體內抗體少，二次感染的病毒量高、且病毒變種，二次感染時或病情更嚴重。他又說，本港的康復者抗體多數可維持3至6個月，康復3個月時抗體量約跌至最初的四分之一。他說，以他所知荷蘭的個案是數月後才二次感染，而大部分病人康復初期都有抗體，故亞博社區治療設施雖然沒有隔離病房，亦毋須擔心。

（疫情第三波）