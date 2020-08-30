牛頭角爆5宗確診 淘大失守 七旬婦現病徵逾1個月始揭發

疫情下死亡個案至昨日升至87宗，昨增加的3名死者包括一名70歲男病人（第4096宗），他曾入住爆發院內感染的東區醫院綜合內科及老人科病房，病房內先後有4人染疫，昨離世的個案已是第三個。威爾斯親王醫院昨有兩名病人離世，包括一名63歲男子（第2716宗），以及一名98歲耆康會啟業護理安老院女院友（第4565宗），該名女院友是本港至今年紀最大的死亡個案。

昨新增的18宗個案中，有兩宗輸入個案，累計個案總數增至4787宗，昨另有約10宗初步確診。6宗源頭不明個案中，有一名45歲印傭（第4786宗），她原本與其年長女僱主住在葵涌運芳洋樓，因同層有不認識的鄰居確診，二人搬到荃灣麗城花園3期6座、僱主女兒寓所，女僱主、其女兒和外孫要檢疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，該名外傭沒有與朋友相聚，平時會到葵芳附近買餸。

港景匯3地產經紀中招 互不相識

兩名退休男子亦是源頭不明個案，其中一名89歲男子（第4776宗）住在牛頭角下邨貴輝樓，平時會在家附近街市買餸；另一名76歲男子（第4778宗）每日乘車到荃灣飲茶，以及到楊屋道買餸，張竹君形容兩人生活「無乜特別，之前好多無源頭個案都類似呢啲」。

另一宗源頭不明個案涉一名76歲女子（第4771宗）上月24日病發，她和日前確診的港景峯商場港景匯地產經紀（第4764宗）有流行病學關聯，二人都住在牛頭角彩德邨彩俊樓。張竹君昨說，港景匯至昨天已有3名地產經紀染疫，他們互不認識，會向該商場內所有職員派樽驗病毒。

29歲投訴課男警確診 總部上班

美聯物業昨表示，尖沙嘴君臨天下分行（即港景匯分行）新樓專組早前有一名代理確診，已為該分行消毒及清潔，並安排分行同事檢測，待檢測有結果後才決定何時重開分行。

除了89歲退休男子和與港景匯地產經紀有關的76歲女子，昨確診者中，另有3人都住牛頭角，其中一名39歲男子（第4783宗）住在淘大花園I座。至於前日初步確診的元朗壽富街謝建華醫生醫務所護士昨轉為確診（第4772宗），同一診所有另一名護士初步確診。

另外，一名警察昨確診，據了解，他是一名29歲隸屬投訴警察課的男警，他最後一日於8月28日在灣仔警察總部上班。

明報記者

（疫情第三波）