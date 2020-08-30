選址遭反對 聶德權：部分批評懷政治目的

借麥花臣場館檢測

遊樂場協會：溝通雙向

政府徵用香港遊樂場協會的「麥花臣場館」做檢測中心遭反對，該協會昨發聲明，從當局知會可能使用場館、實地勘察，至通知預留地方，前後不夠10天，「時間雖然較為倉卒，但溝通過程是雙向和互相尊重」；有疑問應與相關部門聯絡。曾稱或申禁制令的「麥花臣匯」的代表顧先生稱，昨與律師會面，獲法律意見後會盡快開業主大會。

聶德權昨分別在港台《星期六問責》、商台《政經星期六》和now《大鳴大放》解說，被問為何選址沒諮詢，他說做法不是特別神秘，但要確定了中心後才公布，多次重申檢測對象是無病徵者，中心地點亦要方便市民。

聶：有些人挑動中港矛盾

特首林鄭月娥批評一些「所謂專家、醫生」抹黑全民檢測計劃，曾任政制及內地事務局長的聶德權說自己做內地事務時體會亦很深，近年常見到的社會現象是每當有涉及中央或內地的議題，「往往有些人會挑動內地和香港的矛盾，將內地情况的負面擴大，令大家有矛盾和對立」，又指往往涉及妖魔化和抹黑。對於主持指內地人員來港爭議源於不信任，聶稱有深刻體會。

聶德權認為香港是多元社會，自然很多批評，他留意到一類是有政治目的，怎樣都會攻擊；另一類是對計劃本身不清楚，他認為有疑慮是正常，政府會去解說。他續稱，今次事件，就資料是否會送到內地、內地人員來港是否合資格等都被針對，「是基於事實去消解疑慮和質疑，還是基於政治的立場而肆意攻擊，相信大家懂得分」。

（疫情第三波）