22萬人預約 兩成檢測站首日滿 逾半選址曾做票站 議員斥「只許州官放火」

4檢測中心首3日爆滿

顏汶羽：曾爆疫地區長者好心急

「全民檢測」昨晨7時起可網上預約，至下午5時45分約有22萬人預約。以今年中全港人口約750.9萬計算，預約人數約2.9%。港府在全港設141個檢測中心為市民採樣，至昨午5時半，有31個檢測中心9月1日（採樣首日）全數時段爆滿，佔整體約兩成。當中4間位於觀塘、油塘、將軍澳及沙田的場地的首3天時段被全數登記；東涌、葵芳、石籬、馬鞍山亦有場地首兩日的所有時段爆滿。

民建聯副秘書長、觀塘區議員顏汶羽昨日助市民預約，他觀察其中3個民建聯街站，平均每小時有數十名長者登記。他又指不少住在曾爆疫地區的長者都十分緊張，因患病後長者病情會較重，「個個長者都好心急，個個都想預約9月1日上午（檢測）」，他觀察發現秀茂坪邨特別踴躍。他認為，政府應該檢視已爆滿的檢測中心，以增名額。

首日數以十萬人登記，衛生防護中心傳染病處主任張竹君認為多市民登記是好開始，重申市民應利用這次機會做測試，截斷隱形傳播鏈。

醫護伊館排長龍赴簡介會

郭家麒稱如投票 斥政府「搬龍門」

港府因疫情延遲立法會選舉至少一年，同時舉行全民檢測，141個社區檢測中心有約53%、即75個選址與2019年區議會選舉的票站相同。公民黨立法會議員郭家麒斥政府抹黑選舉是高風險活動，他指昨日醫護在伊利沙伯體育館外大排長龍，等入場出席政府簡介會的情况，就如排隊投票一樣，認為政府「搬龍門」和「只許州官放火」。郭家麒稱，政府認定投票有人群聚集便是高風險活動，卻「不停自打嘴巴」，斥政府可恥，反問「伊館外排長龍又有無危險呢？」

聶德權仍未提供所涉公帑數字

公務員事務局長聶德權昨出席電台節目後被追問為何可做全民檢測，卻不可選舉，他沒回應。公務員事務局發言人昨晚近11時發聲明強調，昨早沒安排局長在節目後會見傳媒，况且聶德權最近已在前日記者會等，清楚明確表示檢測計劃和選舉兩者不能相提並論。

連續第二日被問全民檢測涉及的公帑、目標參與人數和實驗室的化驗上限，聶仍未能提供數字，僅指人手開支一般而言會佔很大份額；參與人數愈多愈好，透過實踐才知數字；化驗能力則是數以百萬計。

港府昨11報章登廣告 斥資258萬

港府昨在11份中英文報章的頭版及內頁刊登「為己為人 參與檢測」廣告，政府發言人稱涉及開支約258萬元。被問若未能吸引大批市民參與會否「勞民傷財」，聶德權說，抗疫工作需視乎實際情况，盼透過今次檢測盡量找出隱形患者，「找到一個得一個」，盡快消退第三波疫情。

他又說，這計劃與高危群組檢測不是「二選一」，而是一起做。他指透過今次經驗知道能增大檢測能力，嘗試過大量檢測流程，亦讓市民習慣取樣，如未來有第四、第五波疫情，不需每次透過封關口、嚴控社交距離、關閉大量場所，能靠快速大量檢測和加強追蹤防控；這次檢測為控制現時疫情之餘，亦為將來防控疫情作準備。

明報記者

（疫情第三波）

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