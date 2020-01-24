憂削醫局撥款 工會促勿推SARS「肥雞餐」

【明報專訊】香港公共醫療醫生協會（PDA）表示前日（27日）聯同前線醫生聯盟代表，與醫管局主席范鴻齡、總裁高拔陞及管理層視像會議。PDA表示由於經濟下行，政府可能凍結或減少醫管局撥款，PDA要求保障常規、現職及受訓員工的職位和福利，不應如2003年SARS後推「肥雞餐」；如緊縮開支，應先考慮減少退休重聘和有限度註冊計劃職位。PDA引述范鴻齡表示，近月一直就爭取政府向醫管局撥款等努力。
籲先減退休重聘有限度註冊職位
醫管局昨回覆，曾與PDA就各議題交流，就其內容沒補充。據悉，醫管局暫沒被要求減開支。另一消息相信難望增加資源添新服務，但在疫情下亦難以推新服務。
PDA促員工檢測須自願
PDA又引述醫管局表示，將擴建亞博其他場館，建築水平和規格會按一貫要求，由香港公司負責建築，預計本地公、私營醫護足以營運擴建後的社區隔離及治療設施。另外，PDA向局方提出，為有需要員工提供的測試須自願，並由醫院或政府化驗室處理；現於內科病房、急症室及深切治療部工作的同事經常處理高風險工作，建議寬鬆處理額外津貼。
至於年初醫管局員工發動罷工要求政府「封關」，PDA向范鴻齡嚴正提出，不應向曾罷工的員工秋後算帳，並應盡快公布處理方案。