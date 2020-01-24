憂削醫局撥款 工會促勿推SARS「肥雞餐」

籲先減退休重聘有限度註冊職位

醫管局昨回覆，曾與PDA就各議題交流，就其內容沒補充。據悉，醫管局暫沒被要求減開支。另一消息相信難望增加資源添新服務，但在疫情下亦難以推新服務。

PDA促員工檢測須自願

PDA又引述醫管局表示，將擴建亞博其他場館，建築水平和規格會按一貫要求，由香港公司負責建築，預計本地公、私營醫護足以營運擴建後的社區隔離及治療設施。另外，PDA向局方提出，為有需要員工提供的測試須自願，並由醫院或政府化驗室處理；現於內科病房、急症室及深切治療部工作的同事經常處理高風險工作，建議寬鬆處理額外津貼。

至於年初醫管局員工發動罷工要求政府「封關」，PDA向范鴻齡嚴正提出，不應向曾罷工的員工秋後算帳，並應盡快公布處理方案。

（疫情第三波）