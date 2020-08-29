父染疫亡 揭五口家4染疫 兩成員咳嗽兩周無求診資料 學者籲有病徵即檢測

昨13確診 累計84死

本港昨新增13宗確診，包括3宗輸入、7宗與本地個案相關及3宗源頭不明個案，累計4768宗確診及一宗疑似；另有逾10宗初步確診個案。昨增兩名死者包括91歲的耆康會啟業護理安老院院友，他與院舍首名確診者同房，本月8日送院情况一度嚴重；屯門兆畦苑一名76歲男上月底因咳嗽入院，兩人延至昨早不治，累計84人病逝。

幼子有抗體無病毒 料為源頭

一名59歲男子於本月26日送往將軍澳醫院搶救後，不足一小時離世，同晚初步確診。醫管局前日稱死者離世前已不適5、6天，衛生署最新資料顯示，死者早於8月16日病發，流行病學追蹤更揭發其一家五口當中，最少4人染疫。

死者與妻子、女兒及兩名兒子居於將軍澳尚德邨尚禮樓。死者妻子任職foodpanda外賣員，她最早於8月12日病發，較丈夫早4天出現病徵；其30歲長子亦確診，較母親遲一天於13日病發，二人出現咳嗽等病徵。22歲幼子接受兩次深喉唾液病毒測試均呈陰性，但驗出有抗體；女兒則對病毒呈陰性。4人昨留醫將軍澳醫院，情况穩定。

染疫妻任foodpanda外賣員

張竹君：顧客非密切接觸

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該家庭感染源頭或是現已有抗體的幼子，但由於他沒驗出病毒，不當確診個案。她續稱，染疫妻子送外賣時有戴口罩，暫沒有顧客需列密切接觸。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，目前醫管局22間普通科門診會派發樣本瓶予有輕微病徵、自覺高危的患者，建議市民即使沒有時間看醫生，如有病徵亦應到門診領取樣本瓶驗病毒。如患者及早確診，可隔離密切接觸者防止交叉感染；入院後發現肺花等情况，亦可及早獲處方抗病毒藥，避免病情惡化。

foodpanda發言人表示，一名主要於將軍澳提供速遞服務的員工確診，已聯絡該患者及提供支援。

此外，匡智梨木樹宿舍昨增一名院友初步確診，連同員工家屬，該群組累計15人染疫。元朗壽富街謝建華醫生診所的護士亦初步確診，她8月26日病發，當日為最後上班日，診所另有5名護士、一名醫生及清潔員要檢疫，衛生署會聯絡於24至26日到診所求診者驗病毒。

元朗診所護士染疫

衛署促求診者驗毒

另外，一名19歲女學生及一名47歲男地產經紀確診，兩人感染源頭均不明。學生較少上課，為鰂魚涌Pret A Manger的兼職收銀；地產經紀在尖沙嘴豪宅港景峰工作，平日另會到美孚、中環等，有同事屬密切接觸者。

供應緊張 研重用呼吸器

醫管局昨公布最新個人防護裝備存量，外科口罩有約3900萬個；保護衣約540萬件；全面罩約1100萬個及約340萬個外科呼吸器。醫管局總行政經理何婉霞表示，個人防護裝備全球供應緊張，局方會繼續增購各項裝備，並探討替代方案，會研究有何醫療程序可重用呼吸器的可行性，會參考國際標準。

明報記者

（疫情第三波）