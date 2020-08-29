教局網課指引 倡一節25分鐘內

教育局提供的指引原則稱，實時網上授課不應視作學生在家學習的唯一方法，每節課時應較正常課堂短，建議維持在20至25分鐘，以維持學生專注力，「年級越低網上授課的時間應越短」。指引又稱，應避免讓2歲至6歲幼兒長時間使用電子屏幕產品，「原則上實時網上授課形式的電子學習不適用於幼稚園」，除非學校只是透過網絡與學生短暫溝通，否則不建議年紀幼小的學生和有專注力困難的特殊教育生採用實時網上授課。

幼稚園校長鄭啟然稱，該校教學主要混合教學短片及手工等，亦計劃於新學期以實時網上會議形式與家長及學生見面，但當中不涉及教程，惟幼稚園8月已開學，故需時仔細研究原則，相信會影響現時教學安排。

葉建源斥太遲 學校難遵

立法會教育界議員葉建源表示，絕大部分學校8月下旬已安排新學年行政工作及學生上課時間表，「不可能現在才重新按要求把一節課堂由30至40分鐘縮減到20至25分鐘」，認為教育局前日才發出有關原則，嚴重影響新學年時間安排，學校難以遵從，認為當局應提早通知學校，減省學校負擔。

（疫情第三波）