屢延期終入伙 駿洋住戶：收匙始安心

兩幢入伙3幢仍作檢疫 街市未開

政府以黃色高身塑膠隔欄圍封第一至三座範圍，第四及五座有獨立出入口，而檢疫中心範圍出入口有保安駐守，但第四座駿時樓部分坐向亦面對數十米外的檢疫中心。駿洋商場及街市在第一至三座的平台，街市昨仍未開放，亦未有商戶入場。

記者昨到第五座駿湖樓觀察，大堂仍未完成裝修，單位內環境潔淨，未有明顯檢疫者入住過的痕迹。住戶有收到房屋署信件，確認未曾有確診者入住。

第五座住戶、任職倉務員的吳先生和太太輪候公屋8年，現與兩名兒子居於港島約100平方呎劏房，月租7000元。吳先生稱政府「一而再、再而三地欺騙居民」，本說預計7月入伙，後來又說要8月中，一拖再拖至昨日才入伙。吳太本月中獲房署通知昨可入伙，形容當晚興奮得尖叫，但一直都怕又會再延期，至昨日終有鎖匙在手，才鬆一口氣，吳生更形容是「完成人生一件大事」。

「完成人生大事」 憂歧視不敢言新址

吳生月入不足兩萬元，疫情下要放無薪假，需動用儲蓄維持生活，搬入公屋後租金可減半，終可輕鬆一點。對於要與檢疫者共住一邨，吳太無奈稱「唔入嚟，住喺邊？」，但會加強清潔，亦不會與兒子經過檢疫中心範圍，惟她不敢與其他朋友說居於駿洋邨，怕其他人會戴有色眼鏡。

房屋署回覆稱，預計9月底為所有準租戶辦理入伙手續，駿時樓和駿湖樓尚餘小量單位，會按單位類型和數量，邀請第一至三座準租戶考慮入住。

（疫情第三波）