張建宗：新一輪抗疫基金爭取下月審批

【明報專訊】立法會昨召開特別內務委員會，討論抗疫工作，政務司長張建宗率領多名官員出席。張建宗說希望爭取第三輪防疫抗疫基金在下月敲定並交上財委會審批。民主派追問會否為豁免換班海員檢疫引發第三波疫情導致數十人離世而道歉，張無道歉，稱向死者家屬致以最深切慰問，重申豁免海員是政府集體決定。他又強調，健康碼無追蹤用途，只用於通關；呼籲市民「為自己、為他人、為家人及為香港整體利益」，踴躍參加普及社區檢測計劃。
被問向死者道歉 稱最深切慰問
民主派自民建聯李慧琼當選內會主席後一直杯葛內會，昨日大部分都有出席會議，僅議會陣線朱凱廸、陳志全缺席。
政府下周二推行全民自願參與的普及社區檢測計劃，多名民主派會上質疑檢測效用。本身是醫生的公民黨郭家麒說，有醫學專家提出意見，就被人以「反中央、反政府」的罪名斥責，最終要噤聲。張建宗其後稱，特首林鄭月娥說感「痛心」是有所謂醫療界人士叫人不要做檢測，政府認為不能接受。
工聯會麥美娟批評，面對社會有人為政治、經濟利益抹黑檢測計劃，政府應理直氣壯駁斥，並斥政府的宣傳無力。
民主黨黃碧雲說，第三波疫情是政府失誤引起，問運輸及房屋局長陳帆是否同意來港換班海員豁免檢疫，此決定令多人死亡，「是否過意得去」。陳帆稱參考了相關風險，整體思維是以公共衛生為前提，政府有緊密留意不同發展改動措施。
健康碼私隱受質疑 薛永恒：符私隱例
民主黨林卓廷質疑政府會否以健康碼管控市民行蹤，黨友許智峯亦問到私隱專員是否已檢視充分保障私隱。張建宗稱，健康碼是通關之用，現階段無意作本地用途。創新及科技局長薛永恒說，香港健康碼轉成「粵康碼」和「澳康碼」，只有姓名等一般過關資料，亦要經使用者同意；私隱專員完全清楚流程，符合《私隱條例》。
張建宗於開場發言稱，政府計劃推出新一輪紓困措施，他及其他官員正努力聆聽不同界別意見，政府會在審慎運用公帑的大前提下制訂適切措施，協助受疫情及防疫措施影響的企業、僱員及個人渡過難關。公民黨譚文豪要求政府向市民每人「回水」兩萬，張稱上次派1萬元政府支出不少，現時財政狀况處嚴峻階段，估計本年度將有3000億赤字，是歷來最大，政府要謹慎平衡。他又呼籲大業主盡量在租金上「通融」。