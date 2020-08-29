張建宗：新一輪抗疫基金爭取下月審批

被問向死者道歉 稱最深切慰問

民主派自民建聯李慧琼當選內會主席後一直杯葛內會，昨日大部分都有出席會議，僅議會陣線朱凱廸、陳志全缺席。

政府下周二推行全民自願參與的普及社區檢測計劃，多名民主派會上質疑檢測效用。本身是醫生的公民黨郭家麒說，有醫學專家提出意見，就被人以「反中央、反政府」的罪名斥責，最終要噤聲。張建宗其後稱，特首林鄭月娥說感「痛心」是有所謂醫療界人士叫人不要做檢測，政府認為不能接受。

工聯會麥美娟批評，面對社會有人為政治、經濟利益抹黑檢測計劃，政府應理直氣壯駁斥，並斥政府的宣傳無力。

民主黨黃碧雲說，第三波疫情是政府失誤引起，問運輸及房屋局長陳帆是否同意來港換班海員豁免檢疫，此決定令多人死亡，「是否過意得去」。陳帆稱參考了相關風險，整體思維是以公共衛生為前提，政府有緊密留意不同發展改動措施。

健康碼私隱受質疑 薛永恒：符私隱例

民主黨林卓廷質疑政府會否以健康碼管控市民行蹤，黨友許智峯亦問到私隱專員是否已檢視充分保障私隱。張建宗稱，健康碼是通關之用，現階段無意作本地用途。創新及科技局長薛永恒說，香港健康碼轉成「粵康碼」和「澳康碼」，只有姓名等一般過關資料，亦要經使用者同意；私隱專員完全清楚流程，符合《私隱條例》。

張建宗於開場發言稱，政府計劃推出新一輪紓困措施，他及其他官員正努力聆聽不同界別意見，政府會在審慎運用公帑的大前提下制訂適切措施，協助受疫情及防疫措施影響的企業、僱員及個人渡過難關。公民黨譚文豪要求政府向市民每人「回水」兩萬，張稱上次派1萬元政府支出不少，現時財政狀况處嚴峻階段，估計本年度將有3000億赤字，是歷來最大，政府要謹慎平衡。他又呼籲大業主盡量在租金上「通融」。

（疫情第三波）