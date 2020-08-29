晚市重開 食肆多人同枱疑違規 旺角餐廳旺場 職員：出乎意料

食肆晚市堂食自7月15日被禁後，昨晚起食肆終可經營3小時晚市堂食，而政府指令食肆任何時間入座率不得逾半，最多二人同枱，每枱之間最少1.5米距離或以隔板分隔。旺角不少食肆均幾乎滿座，有日式火鍋店場內蒸氣騰騰，還提供壽司、炸物等供食客到吧枱選取。該店職員稱禁晚市堂食後生意額僅及往日約三成，昨回升至六成，又說昨日晚市出乎意料多客。

「終可不用公園食飯」 有盼放寬至10時

該店食客嚴先生說，平時下班已過堂食時限，本周初知道重開晚市堂食即訂枱食半自助餐加火鍋，「終可出街食，不用困在家」。被問會否擔心火鍋蒸氣易播疫，「擔心不了這麼多」。另一食客吳小姐稱「終於不用在旺角的公園食飯，可以拍拖正正常常食餐飯」。

位於尖沙嘴的蒸氣石鍋店，其職員段小姐稱該店一向只做晚市，禁晚市堂食期間一直休業，昨5時半開始做晚市，惟未有任何預約，至6時僅3枱客人。她說一般晚上7時才開始多食客，但因9時要清場，故7時半截客；又說來食蒸氣鍋的客人不太擔心疫情。

另有日式食店昨晚6時許門外有人排隊，顧客丘先生稱放工後可外出用膳感開心，建議晚市堂食放寬至10時，方便較晚下班的打工仔，但同時認為不可掉以輕心，以免疫情反彈。

情侶看戲撐枱腳 「重過正常生活」

14類表列處所中，美容院、戲院昨開始有限度重開，為期7天。昨午大批市民在旺角百老匯戲院等候入場，亦有不少人排隊購票。曾先生與女友稱早前禁晚市堂食，拍拖至飯前便各自回家，昨重開戲院及晚市堂食，「多些時間一齊拍拖，重過正常生活」。許同學與朱同學入場看電影，許同學說付款購票後亦有用搓手液，朱同學則擔心人潮湧現會爆第四波疫情，會做好個人防疫。

美容院預約量八成 顧客：一月沒facial很痛苦

張女士昨午到美容院做面部美容療程，她說以往每一兩周做一次，惟美容院近月被勒令關門，「一個月可以唔食飯，但一個月唔做facial真的很痛苦」。有兩間分店的美容公司Unique Beauty，其公司董事經理黃靜明說，30多名員工全數復工，今明兩日預約量達八成，店內會做好防疫措施。

倡職員全套保護衣服務 按摩業盼允復業

不過，其他表列處所如按摩院、遊戲機中心等仍停業。按摩及桑拿業稱已停業73天，故提出13項建議，包括按摩員會穿全套保護衣物、關閉公共浴池及桑拿浴等；又承諾推動從業員接受檢測，冀政府讓業界局部復業，並按處所面積作停業補償。

另外，運輸署稱因應政府逐步恢復提供更多基本服務及新學年安排，各專營巴士公司下周一起加強或逐步恢復服務，包括9月1日起恢復18條服務學校區的特別路線和班次，巴士公司亦已安排後備車輛，因應客量加強服務有關路線。

明報記者

（疫情第三波）