助開藥查病歷 公院系統故障 醫局致歉 影響範圍無交代

失靈80分鐘 改人手查記病歷

醫管局臨牀醫療管理系統（CMS）昨晚約7時起故障，至晚上8時20分恢復正常運作。有消息稱，初步調查事故可能涉及網絡問題，暫無迹象顯示涉及黑客攻擊；事故影響範圍涉及「大部分醫院」，要轉用紙本處理臨牀工作。

馬仲儀指影響大 護士：拖慢醫務

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，CMS故障影響整個臨牀運作，因該系統是工作的一部分，系統失靈影響頗大，會無法處方藥物、無法查閱病人病歷。至於會否影響出院，她說甚少病人於傍晚時分出院。

有醫管局員工則稱，昨晚7時起無法進入CMS，資訊科技部門熱線繁忙，甚至無法留言。

有公立醫院護士解釋，病人處方藥物、檢查報告、病歷等都記錄於CMS，他舉例，醫生不論在急症室還是病房收症，都會透過CMS查閱病人有否長期病、服用什麼藥物，以了解其病况，醫生亦要透過系統開藥；護士則根據系統紀錄定時派藥，系統故障會影響上述程序，而在故障期間改用人手記錄資料，「唔係唔得，但會在繁忙中拖慢整個節奏」。

醫管局表示，臨牀醫療管理系統的網路連接故障，以致醫護人員未能登入系統儲存或索取病人病歷資料，其間臨牀部門改以應變模式操作，包括以人手輸入病歷紀錄及透過問診了解病人病歷；局方會深入調查事件，對於系統故障期間引致的不便，向公眾致歉。

（疫情第三波）