聶籲僱主安排員工辦公時間檢測

稱網上預約減聚 檢測選舉不能比

被問港府因防疫延遲立法會選舉，卻舉行大型檢測，聶德權昨表示，延遲選舉主要考慮疫情，又強調優先做抗疫工作，包括今次全民檢測。他續稱，選舉不止投票日一天，亦包括之前的選舉活動，評估後認為不適宜舉行。他重申，是次計劃為期7天，又設網上預約減少聚集，不能與一天的投票日比較。

食衛局常任秘書長陳松青表示，臨時氣膜實驗室需相當大量人手，中央之前派60人小隊，昨再有160人支援隊抵港；他稱中央政府最多可提供600名支援人員，他們工作後會離開。

聶德權說，已與商會和僱主組織聯絡，盼他們提醒會員盡量在人事管理上安排，方便僱員在辦公時間外出檢測。公務員事務局已向部門首長發電郵，請他們方便同事在工作時間參加計劃。

運署推「抗疫名牌」 鼓勵的士業檢測

運輸署昨公布為的士業界推「的士司機抗疫檢測名牌」計劃，檢測陰性司機可領特製名牌，在車廂內展示，盼藉此鼓勵司機檢測。

立法會建制派議員昨表示支持計劃，並稱會積極參與9月1日於立法會大樓安排的檢測，香港中華總商會亦稱會全力支持，已致函全體會員，盼鼓勵僱員參與，提供彈性上班和假期等。

（疫情第三波）