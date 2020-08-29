衛署單日可覆檢1萬樣本 政府借兵追蹤

張竹君：已調牙醫文職助追蹤

張竹君說，中心本身有50多名醫護負責流行病學追蹤，疫情下已調配牙醫、文職等協助更新大廈名單及與醫管局聯絡等。她支持普及社區檢測，但要駐守辦公室，如未能抽時間去驗，會留深喉唾液樣本。醫管局總行政經理何婉霞稱醫管局支持計劃，但無回應會否接受檢測。

據醫管局港島東醫院聯網總監陸志聰所知，約3000名醫護經醫管局報名支援全民檢測。陸志聰相信現有病牀可應付全民檢測找到的隱形患者，一旦仍不夠，或要考慮在無負壓設施的病房接收確診者，但形容這較病人留在社區好。

本報取得衛生防護中心為計劃編訂的感染控制建議，提及參與計劃的市民入檢測中心要先探熱，發燒者不准內進，其後在等候區要與他人保持最少1.5米距離；在採樣區要保持最少2米距離等。

採樣工作坊無實戰 醫護生失望

港府已招募6000名醫護等採樣，醫學專科學院的培訓周三開始，首兩日逾300人受訓，另紅十字會、聖約翰救傷隊等自行培訓成員。醫專與香港醫務行政學院等組織籌辦工作坊，訓練醫護或學生採樣，有2100人報名。其中一名導師、外科醫生林哲玄說，一小時工作坊會講解感染控制知識，以及教穿卸保護衣等，惟不想數十學員於禮堂脫口罩，故不會試採樣，下周實際採樣時，會先與隊內未曾採樣的成員一同採樣一次。

參與計劃的中大公共衛生學系二年級許同學稱，不熟悉喉嚨構造和感染控制，盼先參加工作坊再決定會否繼續參與，又對工作坊不設「實戰」採樣失望，怕訓練不足。

醫生倡喊「哈」放鬆肌肉採樣

林哲玄建議接受檢測的市民多準備口罩更換，而取咽喉樣本時有些人或會較困難，建議發出「哈」聲音放鬆肌肉，而不應發「啊」。

（疫情第三波）