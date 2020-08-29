採樣動員萬人 全民驗今起預約 檢測中心選址惹反對 聶德權：近工作地點便參與

港府昨公布，全民自願參與的普及社區檢測計劃今日起可網上預約，將設141間採樣檢測中心（見表），已招募超過6000名醫護及學生協助採樣。據公務員事務局長聶德權向公務員所發信件，政府會調配逾4000名現職及退休公務員在社區檢測中心提供登記、行政支援中心管理工作。

招6000醫護學生 7天開支料至少近億

港府昨未公布為檢測計劃承擔的開支，亦沒交代每個中心的「取樣隊」數量。西醫工會會長楊超發透露，每隊取樣隊有1名領隊、7名副領隊及10名採樣員，時薪分別900元、600元及300元起，若以141個中心各有一隊人、每日工作12小時計算，7日醫護薪金最少約9593萬元。

憂麥花臣場館檢測播毒

同廈住戶擬申禁制令

141個檢測中心選址包括官校、體育館、科學園等，其中一個位於旺角麥花臣場館，同一大廈有民居及電競中心。居民代表顧先生表示，麥花臣場館位於麥花臣匯地下及2樓，廁所的排氣抽氣通道是相連共用，而場館的空氣排風口就在麥花臣匯的泳池旁邊。他補充，場館曾有演唱會放煙霧，大廈低層居民都嗅到煙霧氣味，擔心如果檢測中心出現確診者，受污染空氣會經排氣口排到民居。

他又稱，場館糞喉與大廈糞喉相通，擔心若有隱形患者用場館廁所，會傳染病毒。

顧先生表示會保留作進一步行動的權利，包括考慮根據大廈公契申請禁制令，禁止政府用該場地作檢疫中心。當區區議員朱江瑋批評當局「零諮詢」、「如果因為咁樣而傳播病毒，林鄭自刎都不足以贖罪」。

Star Hall被徵用 醫局九展有辦公室

九龍灣國際展貿中心「匯星」（Star Hall）是檢測中心之一，醫管局員工陣線主席余慧明表示，醫管局總部於九展設有辦公室，員工逾數百名，關注若檢測者中有隱形病人會否增加員工感染風險。政府發言人昨回覆，檢測中心場地已經衛生署和機電工程署評估並認為合適，各中心會按衛生署建議，實施感染控制措施。

油尖旺議員斥零諮詢 聯署反對

另外，設在界限街一號體育館的檢測中心亦遭反對，油尖旺區議員林兆彬批評「零諮詢」做法不能接受，稱該處太近民居，憂潛在病人聚集，會增加社區傳播風險，促政府收回決定。油尖旺區議員曾自鳴發起反對政府用大角嘴體育館作檢測中心的聯署，稱體育館與兒童遊樂設施、街市及熟食中心在同一大樓，憂有隱形病人或增風險。

聶：檢測者沒病徵 風險無異路人

聶德權解釋，希望中心選址方便上班族，參與檢測者是沒病徵的市民，與大家平日身處街上等不同環境遇到的其他市民一樣，「大家都無病徵，但會否有隱形患者亦不能知道，風險其實是一樣」，而中心內亦有一系列防感染措施。至於計劃首一周預約名額和實驗室總檢測能力，記者會上官員無正面回應。聶德權又稱計劃無目標參與人數，希望愈多愈好，但強調計劃是自願性質。

據衛生防護中心感染控制建議，採集樣本場地要盡量開窗、開風扇或加大冷氣機抽入的鮮風，如可行，最好每小時換氣最少6次，並將鮮風加至每小時內換鮮風最少兩次。

明報記者

（疫情第三波）

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