港大調查：35%青年「和勇」行動皆同意

激進派不足一成 學者：反映意向多元

港大社會工作及社會行政學系，今年1至4月以網上問卷訪問712名15至25歲青年，當中約37%是中學生，約62%為大專生或有同等學歷。受訪青年填寫「行動主義和激進主義意向量表」後，分成4個政治意向派別（見表），四成屬「在外派」，即對「和理非」及「勇武」皆不同意，其次是同時支持上述兩種政治活動的「和勇派」，佔三成半。

港大社會工作及社會行政學系副教授陳凱欣說，近來有意見批評青年「搞事」、「激進」，惟調查結果反映他們的政治意向多樣，打破社會對青年的刻板印象。

調查又指出，相比有關地區族群身分、福利的「集體價值」，青年較重視有關人權的「普世價值」（平均4.29分，滿分5分），當中最重視言論自由（4.54分），其次是民主（4.33分）。同時，他們冀追求涵蓋平等和公義的「自我超越價值」，多於個人成就、財富等「自我提升價值」。研究團隊指出，青年愈重視「普世價值」及「自我超越價值」，其政治參與度愈高。

重視普世價值多於財富權力

另外，約9%青年稱社會事件或政局是其重大壓力事件，而有嚴重至極嚴重抑鬱或焦慮徵狀的青年，分別超過兩成。陳凱欣表示，雖然現時社會相對平靜，但過去一年很多事情年輕人都「放在心頭」，尚未處理，當討論事件或看新聞，便觸及他們內心的事，影響情緒。

她以洪水比喻年輕人的訴求及情緒，稱若社會以堵塞處理，「你不知道有天會否決堤」，籲社會多聆聽及接納青年意見，為他們建立正常渠道參與社會。她亦建議加強諮詢服務，協助心理受困擾的青年。