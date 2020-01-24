入境處拒發編輯簽證 HKFP：國安法下被針對

入境處：依法處理 HKFP擬覆核

HKFP聲明表示，即將入職的編輯Aaron Mc Nicholas，已向入境處申請工作簽證接近半年，該編輯周二接獲入境處通知，拒絕其工作簽證申請，沒解釋原因，但稱香港對聘用海外專才有公開政策。Tom Grundy接受查詢時稱，該編輯現時身在香港，過往在通訊社工作，持有香港工作簽證。

Tom Grundy又說，HKFP是本地傳媒，而編輯來自愛爾蘭，不屬於中美角力「以牙還牙」措施（Tit-for-Tat measure），認為事件反映HKFP成為國安法氛圍下針對目標。他要求港府解釋原因，又表示HKFP正考慮上訴及採取法律行動，包括司法覆核入境處拒發簽證的決定。

入境處回覆查詢表示，香港一向對專業人士來港就業實施務實開放政策，讓香港所需而又缺乏的具特別技能、知識或經驗人士來港工作，包括新聞工作；就每宗入境香港個案，處方會因應個案情况，按香港法律和入境政策處理，惟每宗申請的處理時間須視乎個別細節及情况而定。處方補充，於今年1至6月共批准7717宗簽證申請，當中包括來港從事新聞工作。