中港加強海巡 聯合打擊疫下偷渡

本港警方與入境處，聯同廣東省公安廳、海警局和珠海市等執法部門，6月起展開代號「箭雲（Dartshower）」大型行動，打擊跨境販運人口、非法入境、偷渡及賣淫集團，行動中拘捕在香港的集團主腦、14名骨幹成員、26名助手及63名非法入境者及黑工合共104人，部分人有三合會背景。

香港警方最近亦於8月10至15日，展開名為「揭月」的行動，打擊非法入境及賣淫，並在大嶼山拘捕14人，該8男6女涉嫌違反《入境條例》，警方相信偷渡客是為避開本港14日強制檢疫，利用大嶼山近珠江口的地理優勢，以快艇運送內地性工作者到港。香港警方稱，為免有染疫風險者偷渡來港，會加強海巡。中國海警局上周三亦公布，8月初破獲3宗偷渡案，拘捕30人及5名俗稱「蛇頭」的組織運送者，被捕者包括小童。

警務處長鄧炳強昨見傳媒時稱，一直關注有關人蛇偷渡問題，香港警方亦與內地執法單位有合作機制，有組織的偷運人蛇活動為警方打擊重點之一。