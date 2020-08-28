事隔4天 保安局未回應內地有否通報

【明報專訊】香港與內地自2001年1月起建立通報機制，讓港府盡快通知港人家屬有關港人在內地被採取刑事強制措施情况，並盡早提供適當協助。不論是港人在內地涉刑事案，抑或內地人在香港涉案，兩地均須在7至14天內向另一方政府通報，目前只限刑事罪行，不包括行政拘留。10多人周日（23日）涉在內地海域非法越境被捕，保安局昨沒回應本港有否收到內地通報、被捕人目前被扣留何處、有否在內地被控、或會否被遣返香港。
無移交逃犯協議 刑案限7工作天通報
本港與內地的通報機制2018年2月起有新安排，兩地政府須在採取刑事強制措施、提出刑事檢控或確認非正常死亡身分後，7個工作天內通報事件；如屬重大複雜的刑事案件，須在14個工作天內通報。至於涉及恐怖犯罪活動及危害國家安全的案件，則最遲須在30個工作天內通報。新安排亦清楚要求所有按內地法律有權對香港居民採取刑事強制措施的機關，包括公安機關、國家安全機關、海關緝私部門和檢察機關，須通報事件。
中港兩地一直沒制訂移交逃犯協議，不過曾多次有在港犯罪後潛逃內地的香港居民，在內地落網後，被內地執法部門帶到口岸並移交香港警方，例如2018年尖沙嘴珠寶表行持刀搶劫案一名50歲男疑犯潛逃內地，及後落網，內地當局去年將他帶到落馬洲口岸移交香港警方。