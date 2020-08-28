事隔4天 保安局未回應內地有否通報

無移交逃犯協議 刑案限7工作天通報

本港與內地的通報機制2018年2月起有新安排，兩地政府須在採取刑事強制措施、提出刑事檢控或確認非正常死亡身分後，7個工作天內通報事件；如屬重大複雜的刑事案件，須在14個工作天內通報。至於涉及恐怖犯罪活動及危害國家安全的案件，則最遲須在30個工作天內通報。新安排亦清楚要求所有按內地法律有權對香港居民採取刑事強制措施的機關，包括公安機關、國家安全機關、海關緝私部門和檢察機關，須通報事件。

中港兩地一直沒制訂移交逃犯協議，不過曾多次有在港犯罪後潛逃內地的香港居民，在內地落網後，被內地執法部門帶到口岸並移交香港警方，例如2018年尖沙嘴珠寶表行持刀搶劫案一名50歲男疑犯潛逃內地，及後落網，內地當局去年將他帶到落馬洲口岸移交香港警方。