粵警截疑赴台快艇 扣10港青 包括涉違國安法李宇軒 反修例爆炸案疑犯

鄧炳強：非跨境合作

對於李宇軒涉《港區國安法》一案會否因此在內地審訊，有法律界人士表示香港對案件有管轄權，應在港審訊，稱該案符合可送內地審理的3個特定情况「可能較微」。

保安局昨沒回應有否收到內地通報。警務處長鄧炳強昨午表示今次非跨境合作，未收到內地通知，已向內地了解。他說如有港人偷渡至內地後被捕，內地會按其法例處理，並按通報機制通知香港警方，倘被捕人是被香港通緝，則會商討如何移交回港。

陸委會：絕不鼓勵非法方式來台

台灣陸委會發言人邱垂正回應表示，雖然台灣支持香港民主自由，但如有人以非法方式來台，當事人及協助者都會面臨刑事追究，亦有極大人身安全風險，當局絕不鼓勵。他重申，如有港澳居民因政治因素向台灣求援，會根據人道原則及法規處理。

周日西貢上船 內地稱「管轄海域」截獲

中國海警周三在微博公布，本月23日9時許，廣東海警局在粵港東南方截獲一艘涉嫌非法越境的船艇，拘捕姓李及姓鄧等10多人。中國海警稱於「21°54'00''N，114°53'00''E」位置截獲該船艇，形容為「我管轄海域內」。消息稱，該船艇由西貢布袋澳前往台灣。總部設於美國華盛頓的自由亞洲電台昨報道，船上有12名本港青年，原本在台灣屏東接應的人周日晚上10時與船艇失去聯絡。

內地越境罪「情節嚴重」可囚1年

本港沒有法例針對香港永久居民「非法出入境」，但沒經口岸進出本港，有可能被控其他罪名，例如擅闖禁區等。另根據《中華人民共和國刑法》第322條，偷越邊境（包括出境及入境）且情節嚴重，可判監1年以下、拘役、管制及罰款；倘「為參加恐怖活動組織、接受恐怖活動培訓或者實施恐怖活動，偷越國（邊）境」，可判監1年以上、3年以下。

船上10多人昨被內地扣押，消息稱，其中一人為本月10日涉干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及洗黑錢罪被捕的「香港故事」成員李宇軒，亦有人涉反修例爆炸案。被指涉營運網上團隊「我要攬炒」的李宇軒獲准保釋候查，被沒收旅遊證件，原定下月上旬須到警署報到。

李宇軒在內地水域被捕，其涉港區國安法案件會否因此由內地處理及審訊？律師、民主黨涂謹申及資深大律師湯家驊表示，本港對港區國安法案件有管轄權，應在本港審訊。湯家驊說，如有關人等有行為涉違反《中華人民共和國國家安全法》，相關案件則可在內地審訊。涂謹申說，要視乎李有否行為觸犯內地國安法，目前難言李會否在內地審訊。

港區國安法第55條列明，駐港國安公署在3個特定情况下，可對國安法案件有管轄權，即案件可送內地審理。3個情况分別是當外國或者境外勢力介入的複雜情况，特區管轄有困難；出現特區政府無法有效執行國安法的嚴重情况；國家安全面臨重大現實威脅。條文列明，須由特首或公署提出，並獲中央同意。

3情况交內地審 湯家驊：李案可能微

湯家驊表示，據初步資料，相信李宇軒一案符合上述3個情况的「可能較微」。他指出，中港沒移交逃犯協議，假設有人因棄保潛逃而被通緝，過往內地曾將潛逃疑犯驅逐出境，將其押到一個口岸並通知本港警方處理，屬非正式移交方法，估計今次有可能以此方法處理。至於被捕人涉潛逃，會否影響日後其他港區國安法案件的保釋機會，他說法庭會按每宗案件判斷，相信不會有很大影響。

明報記者

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