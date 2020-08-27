港大生襲警罪不成立 官：警供辭難以置信

被告鄭塏臻（20歲）原被控於去年11月11日，在大埔廣宏街襲擊警員Y；以及於同日在大埔公路元洲仔段迴旋處，與女子陳正亭留下3支防撞桿佔用行車線。辯方求情稱被告現就讀護理系，熱心義工服務，將參與協助全民檢測工作，為防疫出力。

公眾地方造成阻礙罪成 今判刑

陳官分析證供稱，休班警員沈德華當時駕駛私家車經過現場，目擊事件發生，但他在車上觀察兩名被告只有短短5秒，卻清楚記得兩人的衣著特徵，認為他有「修飾、誇大證供的可能」。此外，沈在庭上供稱下車後隨即表露警員身分，但在書面供辭卻稱在制服被告後才表露身分，陳官說不排除沈在庭上揑造說法。

警員Y供稱遭被告擊打左邊頸後非常疼痛，但陳官指他在拘捕現場、返回警署途中以及向值日官匯報時均沒說出受襲一事，直至面見值日官後才跟沈說，質疑「難道之前那些時候他都不痛嗎？」陳官又指Y描述有關被告的襲警動作極不自然，對該說法感「難以置信」，最終拒納兩名警員的口供。

就堵路一罪，陳官指雖然片段未能無間斷將兩人行動拍攝，但片段中拋下防撞杆的兩人及其後截查的兩人衣著脗合，因此裁定被告罪成。

【案件編號：FLCC5001/19、FLS3429/20】

（反修例風暴）