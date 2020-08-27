在囚男友作供：陳彥霖認吸過大麻 筆友計劃結識 書信多談「不開心的事」

死者陳彥霖（終年15歲）於去年9月19至22日之間去世。陳母何姵誼早前作供稱，女兒入住女童院後參加筆友計劃，因而結識現於懲教所服刑的男友。

陳彥霖的男友兼筆友伍紹剛（22歲）涉干犯毒品案服刑，昨由懲教署人員押解上庭。他說還押壁屋時「有人畀名我話想寫信」，陳彥霖之後主動寫信給他，兩人成為筆友。兩人起初在信中以「陳小姐」及「伍先生」作上款，後來改以「彥霖」及「日本仔」相稱。他說與陳關係曖昧，在相識後期成為男女朋友。陳寫信時大多談及家事，例如父親曾經入獄、與舅父吵架等。

書信來往日漸頻繁，陳彥霖亦會前往塘福懲教所探望伍。伍說，去年8月12日，陳抵埗時已過了登記時間，所以被拒探訪，她遂在懲教所外的巴士站睡了一夜，翌早再次探監。伍說陳當時說話斷斷續續，他遂叫她早點回家。事後他才知悉陳再度折返懲教所，其間涉襲警被捕。

陳提反修例：啲人畀警打好慘

伍紹剛又稱，陳與他聊天時提過反修例運動，她曾說「啲人畀警察打好慘」，不過兩人沒詳談下去。在死因研訊主任提問下，伍否認陳曾向他表達自殺傾向，但被問到陳有否從書信及會面中流露自殺念頭，他說自己曾有此想法，因陳多數在信中談及不開心的事。

死因研訊主任將陳彥霖寄給伍紹剛的21封信列為呈堂證物，庭上披露部分信件內容，包括「個天好灰」、「你都睇得出我smoke大咗」；另有一封是伍去年9月18日寫給陳的回信。港鐵職員於去年9月19日、即陳彥霖失蹤前一日，在調景嶺站拾獲該封回信。陪審員問道，伍在回信中勸陳不要吸毒，伍昨確認信中提及此事，但他覺得陳精神失常與大麻無關。

男友父稱陳情緒波動大

伍紹剛的父親伍錦雄稱，陳彥霖去年8月12日約他到懲教所探望兒子，他因工作無法赴約，不料收到懲教所人員來電，稱陳探監後不肯離開，他為了「冧番」她而邀約吃飯。當晚陳與數人在港鐵東涌站外派發反修例單張，他隨後帶陳用膳。伍錦雄憶述陳在餐廳的情緒波動很大，包括大吵大鬧及與陌生人攀談，其時陳目光呆滯，他問她有否吸毒，她說「食咗兩啖大麻」，及後陳不肯回家，翌日發生襲警事件。聆訊今續。

【案件編號：CCDI870/19】

明報記者

（反修例風暴）