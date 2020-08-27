涉促男子刪示威相 許智峯林卓廷被捕

事發去年「光復屯公」後 許稱調停糾紛斥濫捕

許智峯昨晨遭警上門拘捕及搜屋，其後他透過律師表示，7月6日當天只是履行議員職責調停糾紛，反被警方屈成被告，直斥濫捕濫告、顛倒黑白，行為極之可恥。至昨晚許智峯因身體不適送往北區醫院，其後又帶返上水警署。其律師表示，許昨午1時半完成調查程序，但警方一直拒絕讓他申請保釋，亦拒絕交代情况。

去年7月6日，時為「屯門公園衛生關注組」成員的現任區議員巫堃泰發起「光復屯門公園」遊行，促政府處理該公園噪音滋擾及取締不雅唱歌取酬活動等。遊行結束後，有示威者在西鐵站外集結及堵路，入夜後轉至屯門警署外聚集，許智峯、林卓廷到現場。

片段顯二人籲示威者冷靜 倡事主删相破僵局

新界北總區刑事部高級警司陳天柱昨交代案件稱，當晚9時許大批示威者在屯門警署附近包圍一名男子，稱男子曾拍攝示威者樣貌，要求他交出手機及刪除片段。陳稱，從網上及新聞片段顯示，有人聲稱協調事件介入，要求該男子刪去示威者容貌相片，並說「唔好畀警察攞到（相片）追究大家」，其後有人以傘陣掩護，搶去該男子手機並刪除資料。

案件中警方拘捕3男1女，除林卓廷及許智峯，另外兩人為曾姓廚師及鍾姓社工。林、許及廚師涉意圖妨礙司法公正；許及社工涉不誠實取用電腦及刑事毁壞，警方稱兩人在未經同意下取用他人手機及惡意刪除手機資料；廚師被指與其他不知名者非法集結。

翻查當日網上直播片段，一名男子被示威者包圍要求刪除攝得示威者的相片，林卓廷、許智峯在旁多次提議男子刪相以平息僵局，同時呼籲示威者冷靜，其間林曾向該男子稱，示威者擔心警方取得相片後被追究刑事責任；後來林和許離開人群，有示威者襲擊該男子及取得手機，許再介入分隔雙方，後由一名女子檢查該男子手機。

大律師黃宇逸表示，要求刪除照片會有企圖妨礙司法公正風險，但亦要視乎意圖，包括是否為息事寧人、以免出現暴力衝突等。

（反修例風暴）