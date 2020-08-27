「政府向港人宣戰」 張超雄：重思延任否

胡志偉未答去留 元朗區議員聯署譴責

民主黨主席胡志偉被問及去留時則未正面回應，他形容強權以新方法處理當前政治困局，林卓廷、許智峯被捕衍生的關注，明顯令公眾看清政府管治的不堪、荒謬，「大家都會從角度（出發），當政府全面與港人開戰時，我們應用什麼方法反擊」。

20名民主派聯合發表聲明，稱林卓廷由受害者變被告，令人震驚，嚴厲譴責「執法者」目中無法、是非黑白顛倒、透過警權侮辱威嚇民意代表；強調議員到事發現場了解調停、監察公權使用是天職。

除立法會議員，33名元朗區議員聯署，強烈譴責警隊顛倒黑白、「令原告變被告」的濫捕行徑。聯署稱，7．21事件是香港近年最猖獗鄉警黑合作事證，批評警方一年來未切實反省過錯，反而繼續助紂為虐，藉改變輿論為警隊壯膽，「一切皆是為了篡改歷史、消滅真相」。

特赦組織：突顯港府以法律打壓異己

國際特赦組織香港分會指出，警方以「暴動罪」拘捕林卓廷，「這一波拘捕行動再度突顯香港政府如何以法律手段打壓異己」，強調當局理應將真正施暴者繩之於法，而非砌詞以法律打壓政治異己。民權觀察對事件表示高度關注，成員王浩賢批評，警方將無差別襲擊說成「誤會」，完全是混淆視聽；警方有責任交代拘捕林卓廷的具體指控，否則會令人認為警方藉濫捕達至騷擾、威迫民主派民意代表的效果。

（反修例風暴）