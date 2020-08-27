轟警圖噤聲 7‧21傷者：寧死不屈 遭毆廚師斥「傷口灑鹽」 質疑篡改真相

不滿僅拘少數白衣人 「還說捉到天腳底？」

林卓廷與7名傷者向警方提民事索償，包括目擊事件、逃走時跌傷右膝的65歲林女士。林女士說數日前與另一傷者廚師蘇先生聊天，談起律政司介入民主黨許智峯兩宗私人檢控，當時有預感「可能會用類似手法對待我們」。她沒料林卓廷突然被捕，對此無奈及憤怒。

事發逾一年，林女士說願意站出來的當事人愈來愈少，有感今次拘捕，「是想嚇到大家不再出聲」。她有心理準備會被捕，表明不會害怕，「我是寧死不屈」。她亦對只有少數白衣人被捕感不滿，「有心去捉，點會捉唔到？你還說什麼會捉人捉到去天腳底？」

有心理準備被捕 「欲加之罪何患無辭」

當晚下班經過YOHO Mall時遭白衣人圍毆致背部重傷的廚師蘇先生，斥昨日拘捕事件離譜、荒謬，質疑憑何理據拘捕林卓廷。他稱警方拘捕一名傷者，「猶如在傷口上灑鹽」，對其他傷者造成二次傷害。對於警方否定白衣人無差別襲擊，他說「根本是想改變真相」。蘇先生昨主動在網上討論區「報平安」，他說想過可能會被捕，但自己只是受害人，「如果說我是與別人互毆打鬥，欲加之罪，何患無辭？他們總有一百個理由要拉我，無咩嘢需要擔心」。

當晚到場保護年輕人的馮先生，喝止白衣人時遭襲擊至左眼角和手指受傷。他批評警方政治檢控，「原告變被告，睇周星馳（電影）嗎？」他說自己沒攻擊白衣人，遇襲時有防禦，但有心理準備或被捕，「我掂到佢個武器，警察都可以屈我 」，斥警察已淪為「政治、共產爪牙」。

稱林履責主動報警 柳俊江質疑暴動罪理據

遭打至頭破血流的前電視主播柳俊江在facebook稱，暴動罪指控能泛指參與「破壞社會安寧」的非法集結，質疑作為議員到場履行監察責任的林卓廷如何破壞社會安寧，若要破壞社會安寧，「為什麼到場前後都主動報警？」他質疑是否代表當時在場市民都是參與暴動，「而非發動恐怖襲擊的白衣人一方？」

明報記者

（反修例風暴）