警指傳媒直播誤導 改稱18分鐘到場 「是否恐襲有公論」 何桂藍：勿污衊看到真相的人

警指聚集對峙升級 「雙方勢均力敵」

陳天柱昨稱，7．21元朗事件可分為4部分，其中涉及在元朗站內的情况，他稱當時有兩段直播，其中一段由傳媒拍攝，「大部分時間只影向單邊行為」，又加上旁述，「令人誤會這是所謂的無差別襲擊」。陳回應記者提問時稱，無差別襲擊是「不正當的描述」，重申事件是先有人聚集，繼而對峙，「是雙方聚集的人將對峙升級」，又稱當時有很多市民如常出入車站。他說當時雙方互擲雜物、攻擊，形容「雙方勢均力敵，旗鼓相當」。

警察公共關係科前高級警司江永祥去年底接受傳媒訪問稱，7．21事件是由「一班人帶一班示威者入元朗而牽引整件事」。

參考監警會5月中發布的報告，沒有形容事件為「無差別襲擊」，但就站內情况，報告引述港鐵閉路電視、傳媒直播等片段，多次用「襲擊」形容白衣人行為，黑衣人以雨傘「自衛」、「還擊」，報告又描述部分現場畫面，「一名男子挑釁白衣人，其後約10名白衣人襲擊該男子」、「約10名白衣人衝進車廂，不論對方衣服顏色，一律用藤條、雨傘和木棍襲擊車內人士」。

監警報告指白衣襲擊 謝偉銓：沒作定論

監警會副主席謝偉銓稱，監警會報告非「調查報告」，而是整合各方提供的資料供大眾參考，並就警方程序及做法提供建議，沒有為事件定論。

何桂藍當日在現場做直播，稱當時很多市民被閘外的白衣人包圍，未能離開車站，非聚集而激化事件。對於警方不點名有傳媒「只影向單邊」，她說其直播長達一小時，拍攝到白衣人、黑衣人及市民，就是沒拍攝到不在場的警察。她說片段仍可在網上看到，「當日的事是暴動還是無差別的恐襲，這是公論，希望警方不要污衊看到真相的人被誤導」。

「修正」到場時間 非市民報案計起

陳天柱又「修正」警方接報到場的時間，「絕不是初時講的39分鐘」。他說，緊急應變部隊於當晚10時57分接到指示，11時15分到達元朗站，即用了18分鐘。他沒有計算在緊急應變部隊到場前，已有市民報案及3名軍裝警曾於10時52分到場的時間。警方高層之前曾公開承認，警方是接報後39分鐘到場。

（反修例風暴）