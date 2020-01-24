「另一派」13人被捕 警稱非「白衣襲擊」是「互攻」 涉7．21暴動 林卓廷：受害變被告

民陣籲今穿黑衣 向指鹿為馬說不

警方昨晨就兩案採取拘捕行動，除了就7．21事件拘捕13人，亦就去年7月6日「光復屯門公園」遊行拘捕4人，也包括林卓廷及黨友許智峯。

警方昨日就7．21事件拘捕13名男子，介乎26至48歲。新界北總區刑事總部高級警司陳天柱形容他們屬白衣以外的「另一派人」，包括議員、技工、銀行副總裁、社工、廚師、接聽員、倉務司機 ，一人無業，其中一人住元朗，又稱部分人有黑幫背景。被捕人當中7人涉元朗站衝突，6人涉車站外英龍圍或南邊圍衝突。他說13人所涉行為包括與另一批人互擲雜物、隔着欄杆互相攻擊、以消防喉滅火筒攻擊，形容「雙方勢均力敵、旗鼓相當」（見另稿）。

林卓廷昨晨被警員上門拘捕。據民主黨片段，林聽到自己涉7．21暴動後說，「真係荒謬到咁呀香港𠵱家？」林向在場警員說：「你班黑警𠵱家淪為香港打壓異見嘅工具，居然顛倒黑白是非，將受害人誣衊為被告，你哋咁樣係『除良安暴』。」

聯絡警方後到場 勸市民企後促白衣勿動武

綜合林卓廷在7．21當晚facebook直播片段及監警會今年5月發表的報告，林在首批白衣人離開元朗站後，約10時44分到場並查看被打女子傷勢，當時地面有血迹及斷木棍，他要求站內市民勿觸碰證據，又說已聯絡元朗警區。隨後大批持木棍、藤條、雨傘的白衣人折返元朗站，與閘內市民對罵，林勸閘內市民「企後少少」、「兄弟，唔好埋去」。他多次向白衣人高呼「唔好郁手呀」，又曾向白衣人稱：「你夠膽就唔好走，警察𠵱家嚟緊。」白衣人衝入閘內追打市民後，他與市民走入上層月台並衝入車廂，隨後林遭白衣人以竹枝打至嘴角流血和手受傷。

警未答林涉罪行為 消息稱有挑撥領導角色

片段及監警會報告均沒提到當晚林卓廷有暴力行為。陳天柱被追問時沒正面回應林有何行為構成暴動罪，引用《公安條例》第18及19條稱，如有人在非法集結中破壞社會安寧，例如涉暴力或威嚇暴力，集結即屬暴動，警方會調查相關者的行為有否干犯罪行元素，當證據達至檢控標準就會檢控或拘捕。

消息人士稱，警方認為片段可見林卓廷言行帶威嚇丶侮辱及挑撥性，有作出擾亂秩序行為，亦有領導角色，指即使沒暴力行為，仍可構成暴動罪。

林報警損安寧？ 警：我非法律專家

外界質疑林卓廷「原告變被告」，陳天柱反駁「從來無講邊個係原告，邊個係被告」。被問到林當晚只是直播現場情况，何以構成暴動？陳說「不存在直播就係免責」。被問到認為林卓廷當晚報警是傾向平息事件抑或破壞社會安寧，陳說「我不是法律專家」，律政司會給予意見，但他認為其行為足夠構成暴動罪，「佢係咪報警，做咗幾多次記招，喺facebook出咗幾多次post、攞咗幾多次政治紅利，呢啲實情同佢喺現場嘅行為完全無關係」。

明報記者

（反修例風暴）

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