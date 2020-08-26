四成企業生意跌逾半 品牌局：四成對明年樂觀

爆第三波後 樂觀比例跌

品牌局於6月做問卷調查，並在第三波疫情爆發後，8月再做補充調查，獲110間持有原創品牌的香港企業回覆在疫情中的營商對策及發展。

調查結果顯示，82.7%企業於今年首5個月生意額下跌，當中37.4%生意額下跌逾五成。對今年下半年的業務，約四分之一企業整體感樂觀，感悲觀的則由第三波疫情前的19.1%增至23.7%；對於明年前景，整體感樂觀的公司由47.3%減至42.8%（見表）。

籲政府助數碼轉型 拓境外市場

此外，九成受訪公司表示會為業務作數碼轉型，包括建立網購、以數碼推廣、加強線上線下融合等；亦有逾八成公司稱會加緊拓展市場，重點地區包括本港、大灣區及東盟。

楊立門表示「疫症無情，品牌有價」，認為疫情雖重創工商業，但同時加快數碼化步伐，又稱社會各界需在控制疫情和恢復經濟及生活正常間尋求平衡，建議政府的政策重心應由紓解短期困難，轉向提升長遠競爭力，如將「遙距營商計劃」恆常化。

美國於8月11日要求香港產品日後進入美國市場不可再標記為「香港製造」，楊立門認為，若有關措施實行，更凸顯推廣「香港品牌」的重要，建議政府加強對外推廣香港優勢，重建「香港品牌」形象。

（疫情第三波）