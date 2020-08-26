書展12月重辦 書商憂冬天再爆疫

貿發局：開幕前一月再審視

貿發局於8月4日向書展參展商發問卷，查詢參展商選擇今年12月中或明年7月辦書展。貿發局昨宣布，逾半數受訪參展商期望今年底前能重辦書展，與協辦單位及持份者商討後，將香港書展及當中的香港運動消閒博覽延至12月16日至22日於會展舉行，並重新開始籌備，而早前政府第二輪防疫抗疫基金贊助本地參展商上限10萬元的參展費，有關資助適用於延期後的書展。

貿發局表示，將於新展期前一個月（即11月16日），根據當時情况及風險評估，審視書展會否如期舉行，再於開幕前一星期作參展商進場前的最後評估及決定，盡量避免參展商因進場而可能引致額外開支。

7月延期蝕10多萬 書商憂再有變數

參展商天地圖書的業務發展經理陳志全稱，7月時完成書展攤位搭建後，貿發局才宣布延期，導致損失10多萬元搭建費及數萬元運輸費，現倉存尚有逾8萬本新書。他說貿發局重訂書展日期「未算喜訊」，他已有心理準備或再有變數，加上大部分新書已在暑假檔期面世，恐12月時未有足夠新書吸客，而屆時亦屬學生考試季節，料難如往常般聘請足夠學生做臨時工。

另一參展商點子出版的總編輯余禮禧說，早前回覆貿發局冀明年7月才辦書展，他認為12月天氣寒冷，爆疫風險相對較大，對能如期重辦書展不樂觀。

他說仍會參展，但會謹慎控制成本，現促請原本明年1月出書的作者提前一個月交貨，又盼貿發局汲取經驗，不要再在書展開幕前數天才宣布延期，令參展商措手不及。

（疫情第三波）