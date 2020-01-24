履新外傭免費檢測 首日逾200預約

73人即日驗

政府昨日起為合約已屆滿或終止、正等待到新僱主家庭履新的外傭，提供自願及免費病毒檢測。勞工處表示，截至昨午，共239名外傭預約檢測服務，當中73人預約於昨日接受檢測。外傭在網上預約後，可到灣仔港灣道體育館接受採樣，免費檢測服務直至9月30日。

灣仔港灣道體育館內昨放有30張等候椅子，外傭登記後到屏風內接受採樣，有外傭採樣後感不適，離場時流眼淚及打噴嚏。記者昨早11時到採樣中心觀察，參與檢測人流不多，一小時僅約10人進入中心。

安排外傭住酒店 僱主：免群居染疫

準僱主余女士昨帶印傭接受檢測，她說為外傭申請新簽證7周仍未獲批，早前其聘請的印傭暫住的宿舍有人確診，其印傭檢測後呈陰性。她說預計簽證即將獲批，本打算自費讓外傭接受檢測，但見政府推出免費檢測便立即為印傭登記。余女士說，檢測後會安排印傭入住酒店，避免在外群居而受感染。

菲律賓女傭Ann等待簽證逾兩個多月，一直寄住朋友家中，今天會到新僱主家履新。她以為轉僱主前必須接受檢測，故昨特意到中心接受採樣。她認為，若檢測結果可令僱主感安心，自己亦不抗拒。她說，職員在她兩個鼻腔及喉嚨取樣本，未有感到不適。她說現時放假會遠離同鄉，獨自看書、做運動，避免群體活動。

勞工及福利局長羅致光昨到採樣中心了解，建議僱主要求履新的外傭出示有效的陰性檢測結果，亦呼籲職業介紹所協助外傭登記及檢測。

（疫情第三波）