林鄭斥「所謂專家」抹黑阻全民驗 質疑成效不參與 何栢良馬仲儀同稱沒反對市民驗

指「是政治計算目的」 破壞中港關係

林鄭月娥強調，若市民不願意參與普及社區檢測，「沒有人可以逼他們接受檢測」，稱不會為自願檢測加任何條件或後果。她說，以高風險群組的檢測結果為例，現時在39.2萬多個檢測樣本中，確診比例佔0.02%，有人或認為成效不彰，亦有人可說「連這些也找出來，我們更安心」。

被問到有民調顯示四成市民不會參加普及社區檢測，政府對市民的需要是否有錯誤判斷，林鄭稱，有「所謂專家、醫生和一般人」不斷抹黑計劃、不斷找藉口阻止市民參與檢測，他們只有一個目的，「這是政治計算的目的，就是再找一件事抹黑中央、破壞香港與中央關係的目的」。

對於政府延遲原定9月6日舉行的立法會選舉一年，卻在同期推行普及社區檢測，她說檢測計劃為期兩周，並非在單日進行，而且參與者須先網上登記，不會導致人群聚集及排隊，認為與立法會選舉安排比較是不恰當。

何：因科學原則不驗 馬：多疑問難向病人推薦

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示對全民檢測成效抱有疑問，自己不會參與，強調是考慮背後的科學原則，而且他工作很忙，沒空參與，惟不反對市民參加。他認為本港確診個案減少，預計社區剩餘不多無病徵感染者。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀在同一節目稱，對全民檢測的安排、資源運用、成效有保留，故不會報名協助全民檢測，也不會參與檢測。她強調這是個人決定，自己無抹黑計劃，亦不會打壓別人參與，又稱計劃至今仍有眾多不明朗因素，她作為醫生，難以推薦病人參加。

杏林覺醒成員、公立醫院心臟科專科醫生黃任匡本月中亦於facebook發文，提出對全民檢測的疑慮，表明不會參與。

政府：5000醫護參與 反應正面

另外，政府發言人昨晚表示已有超過5000名醫療人員報名參與普及社區檢測計劃，為市民採集樣本，形容醫療界別反應正面。

明報記者

（疫情第三波）