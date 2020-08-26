林鄭斥「所謂專家」抹黑阻全民驗 質疑成效不參與 何栢良馬仲儀同稱沒反對市民驗

【明報專訊】特首林鄭月娥昨早出席行政會議前見傳媒，批評有「所謂專家、醫生」不斷抹黑自願參與的普及社區計劃，並不斷找藉口阻止市民參與檢測，目的只是抹黑中央及破壞香港與中央關係。港大感染及傳染病中心總監何栢良及公共醫療醫生協會會長馬仲儀昨表明不會參與檢測，但稱不會阻止市民參與。
指「是政治計算目的」 破壞中港關係
林鄭月娥強調，若市民不願意參與普及社區檢測，「沒有人可以逼他們接受檢測」，稱不會為自願檢測加任何條件或後果。她說，以高風險群組的檢測結果為例，現時在39.2萬多個檢測樣本中，確診比例佔0.02%，有人或認為成效不彰，亦有人可說「連這些也找出來，我們更安心」。
被問到有民調顯示四成市民不會參加普及社區檢測，政府對市民的需要是否有錯誤判斷，林鄭稱，有「所謂專家、醫生和一般人」不斷抹黑計劃、不斷找藉口阻止市民參與檢測，他們只有一個目的，「這是政治計算的目的，就是再找一件事抹黑中央、破壞香港與中央關係的目的」。
對於政府延遲原定9月6日舉行的立法會選舉一年，卻在同期推行普及社區檢測，她說檢測計劃為期兩周，並非在單日進行，而且參與者須先網上登記，不會導致人群聚集及排隊，認為與立法會選舉安排比較是不恰當。
何：因科學原則不驗 馬：多疑問難向病人推薦
港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示對全民檢測成效抱有疑問，自己不會參與，強調是考慮背後的科學原則，而且他工作很忙，沒空參與，惟不反對市民參加。他認為本港確診個案減少，預計社區剩餘不多無病徵感染者。
公共醫療醫生協會會長馬仲儀在同一節目稱，對全民檢測的安排、資源運用、成效有保留，故不會報名協助全民檢測，也不會參與檢測。她強調這是個人決定，自己無抹黑計劃，亦不會打壓別人參與，又稱計劃至今仍有眾多不明朗因素，她作為醫生，難以推薦病人參加。
杏林覺醒成員、公立醫院心臟科專科醫生黃任匡本月中亦於facebook發文，提出對全民檢測的疑慮，表明不會參與。
政府：5000醫護參與 反應正面
另外，政府發言人昨晚表示已有超過5000名醫療人員報名參與普及社區檢測計劃，為市民採集樣本，形容醫療界別反應正面。