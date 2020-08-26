僱主申保就業 勞方倡實名登記員工

調查：九成酒店從業員減薪削工時

協會以網上及電話問卷形式訪問1081名酒店及餐飲從業員，16%受訪者表示收入減少九成以上，只有13%表示收入無變。 酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青表示，八至九成受訪者任職的公司都有申請保就業津貼，但有公司依然要求員工放無薪假。她補充，保就業計劃沒有實名制，有企業解僱原有員工，以較低廉的薪金另聘他人「填數」，變相未能真正「保就業」。

兼職近7月無工開 工會促設失業援助

從事宴會「炒散」18年的習先生（化名）稱，過往每月有13,000至14,000元薪金，自疫情開始至今，除了放寬至最多8人一枱時曾開工6日，獲3000、4000元薪金，此外再無工開，幾乎連續7個月只能靠積蓄生活。協會總幹事梁靜雯盼政府為失業工友發放現金津貼、提供失業援助金，另提出在「保就業計劃3.0」要求僱主以實名僱員名單登記申請，以真正「保就業」。

（疫情第三波）