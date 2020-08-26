歐洲同現二次感染 或如傷風難杜絕

杜啟泓：二次感染或具傳染性

港大微生物學系臨牀副教授杜啟泓昨在港台《千禧年代》表示，本港案例證實患者不會終身免疫，第二次感染時病毒量「可以幾高」，或再傳染他人，故對防疫工作有一定困難。他說該患者第二次感染時病毒量不低，有可能具傳染性，但到底是因為病毒變種令病人首次抗體失效抑或其免疫力跌得太低，而致二次感染，仍要再研究。

至於會否為康復者驗抗體，醫管局總行政經理何婉霞表示，會再檢視抗體測試的使用，覆診時會視乎康復者臨牀上有否病徵、當時符合什麼出院條件等因素，決定需否驗抗體。

陳肇始：有疫苗市民亦要小心

被問到新冠肺炎猶如傷風未必能完全杜絕，是否有疫苗也沒用，食衛局長陳肇始說並非疫苗沒用，而是即使有疫苗，市民亦要小心，因患者可能會再感染。衛生署長陳漢儀說，科學界仍要繼續研究該二次感染個案對免疫力維持、使用疫苗有何啟示。

荷蘭國家公共廣播電視台昨日報道，荷蘭及比利時各有一名患者證實二次感染新冠病毒，其中荷蘭患者年紀較大，免疫系統弱，而比利時的患者有輕微病徵。

（疫情第三波）