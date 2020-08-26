歐洲同現二次感染 或如傷風難杜絕

【明報專訊】繼本港出現全球首宗有紀錄的新冠病毒二次感染後，荷蘭及比利時相繼有康復者再染疫。負責研究本港案例的港大微生物學系講座教授袁國勇昨在有線電視表示，「很多人（康復者）有中和抗體」，但即使有中和抗體，也未必能完全杜絕新冠病毒流行，「（新冠病毒）可能成為另一個引起傷風的冠狀病毒」 。
杜啟泓：二次感染或具傳染性
港大微生物學系臨牀副教授杜啟泓昨在港台《千禧年代》表示，本港案例證實患者不會終身免疫，第二次感染時病毒量「可以幾高」，或再傳染他人，故對防疫工作有一定困難。他說該患者第二次感染時病毒量不低，有可能具傳染性，但到底是因為病毒變種令病人首次抗體失效抑或其免疫力跌得太低，而致二次感染，仍要再研究。
至於會否為康復者驗抗體，醫管局總行政經理何婉霞表示，會再檢視抗體測試的使用，覆診時會視乎康復者臨牀上有否病徵、當時符合什麼出院條件等因素，決定需否驗抗體。
陳肇始：有疫苗市民亦要小心
被問到新冠肺炎猶如傷風未必能完全杜絕，是否有疫苗也沒用，食衛局長陳肇始說並非疫苗沒用，而是即使有疫苗，市民亦要小心，因患者可能會再感染。衛生署長陳漢儀說，科學界仍要繼續研究該二次感染個案對免疫力維持、使用疫苗有何啟示。
荷蘭國家公共廣播電視台昨日報道，荷蘭及比利時各有一名患者證實二次感染新冠病毒，其中荷蘭患者年紀較大，免疫系統弱，而比利時的患者有輕微病徵。