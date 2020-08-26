渡船角「的士飯堂」疫境結業 街坊嘆失地標

7月爆疫 店外告示籲現病徵食客求醫

本報昨到新發茶餐廳觀察，發現重門深鎖，店外貼着「旺舖招頂」，另有告示稱「近來有到過新發食嘢嘅街坊，一旦出現病徵，應立即向醫生求診並接受檢測」，店門顯示店舖最後消毒日期為7月下旬。

餐廳負責人陳先生在電話中向記者表示，新發自1970年代開業，一直有不少的士司機光顧「捧場」，近半年餐廳因疫情生意驟減，加上物業「唔係自己舖頭」，雙連地舖租金高昂，「維唔到皮」，決定結業，強調決定與有食客確診無關。

近50年歷史24小時營業 司機聚腳點

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠表示，新發是的士司機的「聚腳點」，除了位置方便泊車，餐廳24小時營業亦吸引司機「打躉吹水」。

即使停業，新發茶餐廳外仍常有的士停泊。的士司機李先生昨在新發門口泊車，他說駕的士30年，「我入行嗰陣新發已經喺度」，對新發結業感唏噓。不過，他承認有「心理作用」，擔心之後光顧此處有可能染疫，「始終有條刺」，故覺得新發結業，另覓人頂手，是合理決定。

在附近居住幾十年的梁先生形容，新發是「渡船角地標」，屹立該區幾十年，對餐廳結業感惋惜。他表示，以前每周會光顧新發一兩次，如今只好「食過第二間」。

翻查資料，新發茶餐廳7月7日出現首宗確診，該男侍應常由一名確診的士司機接載，該司機曾光顧位於坪石，同樣爆疫的「彬記粥麵美食」，其後至少8名新發食客確診，包括4名的士司機及1名前的士司機。

（疫情第三波）