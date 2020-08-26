華昇續現假陽性 專家料樣本問題

華昇：使用靈敏度較高試劑盒

就出現假陽性的原因、有關檢測的假陽性率等，本報昨向華昇查詢，華昇回應稱，截至昨天該公司未獲得與本報查詢有關的假陽性資料，具體情况正在了解。華昇又稱，該公司使用目前市面靈敏度較高的檢測試劑盒，力保不放過任何可疑的樣本，所有實驗室檢出的疑似陽性樣本都經過至少一次覆檢。本報昨就事件另向食衛局查詢有關假陽性比例是否屬合理水平、華昇至今在港獲得的檢測水平認證、預期即將推出的全民檢測的假陽性和假陰性比例分別是、會否覆檢陰性個案等，截稿前亦未獲回覆。

樓宇屋邨檢測 衛署覆檢兩樣本假陽性

民政事務總署8月12日起擴展樓宇和屋邨檢測至第三階段，署方回覆本報表示，收回超過1.75萬個樣本，承辦商檢測到兩個樣本呈陽性，經衛生署覆檢後被確定不屬陽性個案。翻查資料，計劃檢測承辦商為華昇診斷中心。本報早前亦報道，為安老院、殘疾院舍及護養院員工的兩輪檢測，第一輪3個陽性樣本中，覆檢後2個呈陰性；第二輪5個陽性樣本，1個覆檢後呈陰性。有關計劃亦由華昇負責。

香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，新冠病毒基因檢測靠識別病毒特定的基因片段，檢測結果出現「假陽性」，即樣本內無病毒基因但驗出陽性，可能是由於樣本內有其他病毒的基因與新冠病毒非常相似，或樣本受污染致驗出陽性；「假陰性」即病人應帶有病毒但檢測結果陰性，可能是取樣取不中帶病毒的分泌、病毒量太低、病毒出現基因突變致化驗「認不出」病毒等。

陰性不覆檢 專家籲勿掉以輕心

李偉振說，衛生署會覆檢陽性個案作確診，但一般不會覆檢陰性個案，認為大型篩查下絕大部分個案均為陰性，覆檢意義不大且不具成本效益，醫生基於病人臨牀徵狀決定是否再化驗，意義較覆檢陰性個案大，建議參與全民檢測者不應因陰性結果掉以輕心，如出現病徵需盡早求醫。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，是否出現假陽性和假陰性應和樣本質素等有較大關係，華昇診斷中心的檢測試劑經香港專家檢視，化驗人員亦有經驗，相信未必和化驗過程有關，且樣本最後由衛生署覆檢，應已足夠把關。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，視乎檢測方法，假陽性比率在百分之一至數萬分之一不等，驗出陽性的個案必須經覆檢確診才送集中隔離，否則可能交叉感染。

（疫情第三波）