歲半童現抗體 揭母子中招不自知 兒童醫院術前檢測驗出 張竹君：冀全民檢測找出隱形患者

第三波疫情前日首次錄得單日單位數確診，昨又重回雙位數，新增19宗確診，包括3宗輸入、8宗與早前個案有關連、8宗無源頭個案，另有20多宗初步確診。另外，一名居於黃大仙竹園南邨的71歲男確診病人，留醫一個月後昨晚離世，本港累計78名病人染疫亡。

巴基斯坦返港 張竹君料或於社區感染

社區潛伏隱形病人令傳播鏈難切斷，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨透露，一名無病徵的19個月大男童前日下午入院，準備做已預約的小童疝氣手術，入院前數周沒離境，也沒接觸確診病人，家人也沒確診。院方在手術前為他抽取鼻咽拭子樣本作病毒篩檢，樣本前晚呈初步陽性，男童及陪同他入院的母親隨即被安排入住隔離病室，昨早被轉送伊利沙伯醫院接受隔離。

醫管局表示，男童及其母的血液樣本昨日驗出病毒抗體，二人符合出院準則，已直接出院。何婉霞表示，相信二人為較早前感染，現已康復及無傳染性。

張竹君補充，這對母子加上男童姊姊6月底從巴基斯坦返港，當時曾檢疫和數次測試，結果皆為陰性。她認為母子有可能是在社區感染，男童父親和姊姊會被送到檢疫中心，而由於母親體內有抗體，或毋須檢疫。張竹君表示，社區有無病徵的隱形患者，就如這對母子，希望全民檢測能找到更多這類患者。

許樹昌：起碼10天前染疫 傳社區可能低

據了解，男童病毒CT值為32，即病毒量較低。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，一般在發病第10日會驗出抗體，故男童應起碼在10天前染疫，但難確定何時感染。他說，經過14天檢疫和2次檢測後，只有約1%人之後仍會發病，相信男童返港後在社區感染的可能較高，該個案顯示社區仍有隱形患者難以找到。不過，許認為男童確診前雖然在社區逗留一段時間，但引起大爆發的可能不高，否則應有其他密切接觸者已經發病。

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，男童病毒量低，母親更測不出病毒，二人或在巴基斯坦感染，嬰兒體內的病毒殘餘被驗出。

匡智宿舍5院友確診 轉送亞博

另外，供中度及嚴重智障者入住的匡智梨木樹宿舍有5名院友初步確診，分別入住4間醫院，情况穩定。宿舍另有一名照顧者初步確診，由檢疫中心轉送亞博。宿舍累計9人染疫，張竹君表示難估計爆發源頭，據院友提供的資料，大部分人自7月起沒有外出，認為有可能是照顧員帶入病毒。

明報記者

（疫情第三波）