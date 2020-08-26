專家料放寬風險不大 促政府增人手巡郊園

醫生籲避開無戴罩運動者

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，放寬任何社交距離都有播疫風險，措施愈緊、維持時間愈長，愈控制到疫情，但亦要考慮市民「抗疫疲勞」等因素。她呼籲市民要繼續防疫，包括戴口罩等，「若一班人在郊野公園行山，如果不是太劇烈，應盡量戴口罩」，稱放寬措施後應觀察一至兩周，再決定是否進一步放寬。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，放寬措施不會對整體疫情有很大影響，但呼籲市民不應因解禁就即時周圍去。他說，韓國和廣東的案例均指食肆氣流問題或致不同枱食客受感染，建議食肆避免空調出風口設在餐桌附近，避免一枱的病毒傳到另一枱。他又提醒，運動期間會排放更多飛沫，如身邊有運動者無戴口罩，盡量避開；做劇烈運動時若察覺身邊多人，可考慮減運動量並戴回口罩。

（疫情第三波）