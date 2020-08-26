食肆批時間短「唔夠做兩轉」 美甲店可重開感意外

「安安飲食集團」旗下有4間火鍋店、兩間串燒店、兩個大牌檔及1間酒吧，負責人Kay說，火鍋及串燒都是鮮有人願意外賣的菜式；停晚市堂食後只剩下兩間火鍋店營業專做外賣，其中一間串燒店亦改為周五、六、日才營業，兩者生意都只剩下兩三成。

Kay對政府新安排十分不滿，「為何不全晚重開（堂食）？大家爭相9點前食，不會因為9點後要關閉（堂食）而減低受感染風險。哪有什麼分別？」她表示，每店都有殺菌空氣過濾機，另外也會研究「執枱專員」是否可行。

泰菜館憂市民下班趕不及幫襯

美甲店：政府做決定「看心情」

泰國餐廳「泰瀛」負責人楊先生表示，只做外賣晚市生意僅得往日生意四分之一。他擔憂不少市民大多約7時才下班，未必能趕於9時前到餐廳用膳，也未能吸引住在他區的人特地坐車過來消費。

美甲店「Boo-Bee Nail」店主Stephanie稱兩次停業合共使她「零收入」3個月，一直不明白為何允許理髮店繼續營業，卻不允許美甲店經營，對這次能重開感到十分意外，「這個政府不是說公平不公平，而是看它有冇心情」。她說政府在第一輪補貼資助了她3萬元，用以交停業的3個月舖租後所剩無幾，「你叫林鄭同班官不出糧3個月，佢可以的話我都可以」。

戲院商會稱會加強防疫

香港戲院商會表示感謝政府聆聽業界聲音，讓戲院重開，又指重開後會加強防疫措施，例如座位隔開、調整營業時間、每日開放前及間場都會全院清潔及消毒等。

（疫情第三波）