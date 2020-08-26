郊園室外運動免戴罩 「拉筋算否？」 法例指「體能活動」 大律師質疑難判斷

法例指要視為「相當消耗體力」

陳肇始說，考慮到天氣炎熱下市民可能因無法戴口罩而停止運動，情况不理想，故通過修訂相關法例鼓勵市民做體能活動。惟根據政府昨晚公布修訂後的法例，指「於非室內地方進行體能活動（包括運動）」，而相關活動可合理地視為「相當消耗體力（strenuous）」，就可成為不佩戴口罩的合理辯解，用字比陳所提的戶外「運動」更闊。

消息人士：

難逐一列明 前線會判斷

本報向食衛局詢問相關法例，是否即容許搬貨或地盤工程等體力勞動的活動，以及耍太極、海濱散步等運動，皆可豁免戴口罩，至截稿前未獲回覆。政府消息人士解釋，法例難以逐一列明運動種類，相信前線執法人員會判斷事主是否在做體能運動，如被檢控者不服，可向法庭提出理據，相信法庭會合理裁決。

大律師黃宇逸認為，現時法庭並無案例，難以判斷哪些運動可獲豁免，「只能運用常識理解」，但認為相關人員執法前應會先有警告等提醒，未必會立即票控。

市民質疑定義模糊：

憂針對黑衣人 不理「大媽舞」婦女

維園昨日有多人慢跑及做瑜伽，不少人沒戴口罩。戴上口罩散步的盧先生說，「戴罩令」實施後暫停跑步習慣，樂見政策放寬，但政府就運動定義模糊，舉例指拉筋或休息期間等，不知是否可不戴口罩，更憂執法人員會針對檢控穿黑衣的年輕人，而不理跳「大媽舞」的婦女。

陳肇始亦宣布周五起開放部分「涉及較少身體接觸的活動」的戶外運動場所。政府晚上發稿指相關場所即運動場跑道、網球場、高球場、射箭場、單車公園等，不包括泳灘。

（疫情第三波）