堂食延至晚九 美容院戲院重開 周五生效 遊戲機中心及健身界轟不公

為期一周 2人限聚令維持

食肆晚市禁堂食、2人限聚令和公眾場所口罩令等防疫措施原定今日凌晨到期，政府昨刊憲將措施延長兩日，至明日（27日）深夜屆滿，周五起放寬多項措施，包括延長食肆堂食至晚上9時，但仍要遵守日間的防疫措施，如每枱限兩人、入座率不逾50%等（見圖）。現時有14類處所要關閉，當中12類已關閉超過一個月，政府周五起重開戲院、美容院，但要遵守特定防疫措施；至於健身中心、遊戲機中心、浴室、派對房間、卡拉OK、按摩院等，則要繼續關閉。

陳肇始：不能待零個案 要接受新常態

食物及衛生局長陳肇始說，最近一周本港每日確診數字逐步回落，但疫情仍反覆，未完全穩定和維持在低水平，「這個病毒會與我們共存，我們開始要接受這個新常態……政府未必能夠在等待至社區再沒有任何確診個案的情况下才考慮放寬一些社交距離措施」。她說「除非疫情出現突發性的逆轉」，放寬措施將在周五生效，放寬期定為一周，但未有正面回應何謂「突發性的逆轉」。

對於為何不重開其他被關閉的處所，消息人士表示，在新常態下要按最新疫情發展及風險評估，逐步有序重啟社交及經濟活動，故首階段放寬室內靜態、風險較可控的場所，及室外非接觸運動場地。

質疑美容風險更大 遊戲機中心商會促允復業

持牌遊戲機中心商會秘書羅小姐昨去信政府，促請早日容許遊戲機中心復業，「政府究竟如何衡量哪些處所可以重開？美容院客人會脫口罩做療程，反而可先重開；遊戲機中心內每個人都戴口罩，則不能重開」。她指政府做法「絕不公平」，遊戲機中心的遊戲機之間早設有隔板、限制每台遊戲機人數、派員消毒用過的遊戲機等，加上遊戲機中心內人人戴口罩，故應屬較低風險處所，理應可較先重開。

健身聯盟：已有10成員結業 個個憂「捱不住」

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎對健身中心不能重開感到失望及無奈，他認為，市民在戶外運動不戴口罩有播毒風險，而在健身中心有人員定期消毒用具，反問為何不能重開。他指聯盟昨日已聯絡民政事務局，提出可要求學員每次上堂前均填健康申報表、全程戴口罩，「起碼可以營業，做番一成生意都好過無」。柯尊鼎形容現在是無了期等待及不斷交租，已有10個聯盟成員結業，「個個擔心幾時輪到自己會捱不住」。

明報記者

（疫情第三波）

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