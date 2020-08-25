兩學生認竹擲軌 判更生囚8月 官斥沒趕12歲犯案童回家 缺乏人性

認罪的被告為中大生盧佩瑤（21歲）、12歲中一男童及浸大副學士男生伍瑋浩（18歲），3人承認一項危及他人安全罪。12歲男童另承認一項襲警罪，盧承認一項抗拒警務人員罪。

主任裁判官蘇文隆說，3名被告擲竹枝到路軌以圖癱瘓交通，嚴重危害列車乘客安全，幸好終被警方制止。蘇官續稱，倘兩名較年長被告願意供出並指證幕後主腦，便有理由輕判，惟現時不會考慮；又指兩人遇見12歲男童後不但沒有「趕佢返屋企」，更一起犯案，斥兩人「沒有道義，缺乏人性，罪加一等」。蘇官判盧佩瑤監禁8個月；至於伍瑋浩，由於他另涉一宗藏有大麻案，承認一項管有危險藥物罪，蘇官將兩案合併判刑，判他入更生中心。

社工涉阻差 警：示證要求無理

另外，去年8月25日「荃葵青遊行」演變為警民衝突，女社工林曉樺（22歲）涉拒向警員出示身分證，案件昨在西九龍裁判法院開審。女社工否認一項阻差辦公罪；控方加控她一項未能在規定下出示身分證明文件的交替控罪。

時任港島區機動部隊第4隊指揮官梁敏儀供稱，當日在荃灣街市街和眾安街交界案發地點約有100人聚集，她曾呼籲示威者離開，惟遭指罵和叫囂，其間看到被告手持黃傘大叫「黑警垃圾」後，有群眾和應，懷疑被告屬帶頭者，遂要求對方出示身分證但被拒，反被要求出示委任證，終拘捕被告。

梁敏儀稱當時認為被告的要求不合理和影響警隊行動，故拒絕出示委任證。裁判官裁定案件表證成立，押後今天續審。

【案件編號：FLCC5000/19、WKCC3486/19】